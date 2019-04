Reddet fra nedrykning

Det kneb dog gevaldigt for Randers mod Vendsyssel

Randers kunne i det mindste glæde sig over en ting efter en skuffende 1-1 mod Vendsyssel.

Det var nemlig med kniberi, at det vigtige point kom hjem.

Kronjyderne sikrede det ene point og allerede vil betyde overlevelse i Superligaen..

Dermed er situationen stik modsat samme tid for et år siden, hvor hjemmeholdet i den grad hang med en vis legemsdel i vandskorpen.

Så træner Thomas Thomasberg har fået genrejst Randers fra den ruin, som eks-landsholdsspiller, nu herreekviperingshandler Michael Gravgaard, efterlod, da byens en gang så stolte søn løb fra pladsen.

Men Randers-træneren har større planer og vil efter at have sat flueben ved overlevelse vinde puljespillet og spille om en europæisk plads.

Hvis det skal lykkes, må hjemmeholdet finde andre takter frem.

Vendsyssel var nærmest en sejr, da finske Benjamin Källman med godt et kvarter tilbage løb fri, men afsluttede lige på Randers-målmand Patrik Carlgren.

Det var også gæsterne, der kom bedst fra start, da store og stærke Al-Hadji Kamara kom højest, da Jon Thorsteinsson sendte et frispark ind i feltet.

Forinden havde angriberen fra Sierra Leone alene med Patrik Carlgren sparket over mål fra straffesparkspletten.

Inden pausen udlignede Kevin Conboy, som fik masser af plads i venstresiden og kunne trække ind i banen og sparke bolden ind i det lange hjørne.

Det skete, mens Vendsyssels målskytte Kamara lå og ømmede sig i den anden ende af banen.

Efter pausen var der ikke meget at berette om i en kamp, hvor dommer Peter Kjærsgaard lod spillerne bruge deres fysik, og det betød mange afbrydelser i de sidste 45 minutter, hvor Benjamin Källman havde muligheden for at sikre vendelboerne forårets første sejr.

