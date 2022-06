Rumænsk storklub napper dansk stjerne

Vito Hammershøy-Mistrati vender ryggen til interessen fra AGF og skal forsøge at skabe et nyt europæisk eventyr med mesterholdet Cluj

CFR Cluj fik meget mere ud af at forberede sig på kampene mod Randers FC i Conference League end de umiddelbart havde regnet med.

Forberedelserne afslørede nemlig en ret lækker playmaker hos kronjyderne, Vito Hammershøy-Mistrati.

Og nu ser det ud til at føre til et længe ønsket eventyr i udlandet for Randers FC-profilen.

Randers FC har ifølge Prosport indvilget i at sende Vito Hammershøy-Mistrati til det rumænske mesterhold CFR Cluj.

Rumænerne har indløst den gavmilde frikøbsklausul på tre mio. kr., som kreatøren fik indføjet i sin aftale, da han forlængede sin aftale sidste sommer.

Vito Hammershøy-Mistrati skifter dermed til en klub, der har udsigt til at været seedet i de første runder af CL-kvalen, men kommer de til playoff-runden vil de være useedede og dermed en mulig modstander for FCK.

Endnu mangler de sidste formaliteter i aftalen som lægetjek og de små detaljer i kontrakten, men på det overordnede plan er aftalen på plads.

Randers FC's kampe i Conference League har været med til at nære interessen for Vito Hammershøy-Mistrati, og især målet mod Leicester har fået interesserede klubber til at spærre øjnene op.

Vito Hammershøy-Mistrati bliver dermed den tredje spiller inden for kort tid, der forlader Randers FC, og det trækker op til en ret tumultarisk sommer ved Randers Fjord.

For kronjyderne ender salget til Cluj imidlertid med at blive en lille optur, da lokalrivalerne fra AGF var parat til at indløse frikøbsklausulen på de tre mio. kr.

Også Brøndby har angiveligt forhørt sig på mulighederne.