Saba på affyringsrampen: Brøndby er ude af billedet

Saba Lobjanidze.

Det er manden, der ubetinget er i centrum i Randers FC denne mandag. Kronjyderne har kalkuleret med et salg af den georgiske offensivspiller, men her, hvor vi har taget hul på transferdeadlinedag, er det endnu ikke sket.

Det kan ske endnu, men sandsynligheden taler ikke længere for.

- Jeg forventer ikke, der kommer til at ske så meget. Vi er på plads med truppen, men det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at der kan ske noget med Saba Lobjanidze. Det er på mange måder ham, der er nøglepersonen hos os i dag, siger Randers-direktør Søren Pedersen til tipsbladet.dk og fortsætter:

- Hvis vi får et bud ind på Saba, kigger vi naturligvis på det, og vi er åbne for et salg, som vi hele tiden har været, men hvor jeg før tidligere havde en forventning om, at vi ville sælge ham i dette vindue, er det mere tippet over til, at jeg tror, vi beholder ham.

- Der var ikke et bud i din indbakke, da du tændte computeren her til morgen?

- Nej, der er ikke noget på mit skrivebord lige nu. Det kan være, det kommer senere.

- Hvordan vil du have det med, hvis I ender med ikke at få en transfersum for Saba?

- Vi vil være rigtig kede af, hvis vi mister Saba Lobjanidze uden at få penge for ham, men omvendt har han så haft en stor, sportslig værdi for os, og det skal vi selvfølgelig ikke undervurdere, siger Randers-direktøren.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Brøndby IF tidligere på sommeren afgav et bud på Saba Lobjanidze, og Randers-spilleren talte selv varmt om et skifte til den københavnske Vestegn.

Brøndby IF kunne stadig godt bruge en offensivspiller mere inden deadline, men det bliver ikke Saba Lobjanidze.

- Det er lang tid siden, at jeg har hørt fra Brøndby angående Saba. Så det er ikke aktuelt længere, fortæller Søren Pedersen.

Direktøren fortæller til tipsbladet.dk, at kronjyderne med det samme intensiverer jagten på en ny spiller, hvis georgieren bliver solgt.

Saba Lobjanidze scorede begge mål, da Randers FC søndag besejrede Silkeborg IF 2-0.

