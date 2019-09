Sælger de ham nu? Superliga-stjerne stråler igen

Randers vandt 2-0 over Silkeborg, der måtte sande, at de ikke kunne stoppe Saba Lobjanidze. Den salgs-aktuelle kant har haft scoringskrise i denne sæson, men søndag var han tilbage på tavlen to gange for kronjyderne

RANDERS (Ekstra Bladet): Efter at have headet og sparket Randers væk fra bunden, skal to-målsskytten Saba Lobjanidze gerne sælges indenfor det næste døgns tid.

Den georgiske landsholdsspiller fjernede med begge mål i 2-0 kampen en sidste tvivl hos de efter sigende mange klubber, som har forhørt om muligheden for at få fingrene i kronjydernes bedste mand

Randers er presset på økonomien, og derfor skal den 24-årige kantspiller sælges her og nu, og med de to mål kan man fortsat forlange en million euro eller måske mere.

Der var stort bifald, da kampens store spiller med få minutter tilbage blev udskiftet i, hvad Randers faktisk håber, var hans sidste optræden i lyseblå trøje.

Saba Lobjanidze var hurtigt fremme med hovedet, da Marvin Egho headede på tværs, og så var hjemmeholdet foran med 1-0 inden pausen.

Da den hurtige georgiske spiller i angrebet ville sige tak for oplægget, formåede Marvin Ego på det efterfølgende angreb at sparke en meter over mål fra 11 meter pletten.

Randers sad på søndagens opgør mod Silkeborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Der var kun spillet få minutter af 2. halvleg, da Saba Lobjanidze slog til igen, da han udnyttede endnu et forsvarskoks hos gæsterne.

Jeppe Gertsen stod og trådte i bolden i eget felt og Silkeborgs nye mand i midterforsvaret opdagede for sent den måske snart forhenværende Randers-spiller, som let kunne sparke bolden ind ved nærmeste stolpe.

Fejlen var bare en af mange hos gæsterne, hvor flere af spillerne endnu ikke har vænnet sig til, at tingene går meget hurtigere i Superligaen.

Selv om Silkeborg er kommet til penge ved indfrielsen af de to lottokuponer, Robert Skov til Hoffenheim og Kasper Dolberg til Nice, har oprykkerne ikke tænkt sig at bruge af det to cifrede millionbeløb, mindst 15 millioner kroner, som uventet er havnet i en slunken klubkasse.

Det kan se ud som om, at oprykningen til den bedste række var en kæmpe fejl, og man hurtigst muligt vil ned at spille i den næstbedste række.

I hvert fald har oprykkerne ikke tænkt at satse og købe stort ind i transfervinduet.

Ren hustlerstil!

Får fem år: Han er ny AGF-spiller

Stor transfer for FCM: Profil smutter