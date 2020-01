Skifter til Superliga-rival

Midtbanespilleren Mathias Greve siger farvel til OB og goddag til Randers FC, oplyser begge klubber på deres respektive hjemmesider.

Den kronjyske klub har hentet Greve på en treårig kontrakt.

– Jeg glæder mig meget til at komme til Randers og få en frisk start og nogle nye øjne på mig. Det er en klub, som, jeg ved, har fulgt mig længe, og det gjorde valget meget let, siger Mathias Greve til Randers' hjemmeside.

Læs mere her: https://t.co/DOv2SarQ27#randersfc #sldk pic.twitter.com/XuzcfdcBcf — Randers FC (@Randers_FC) January 27, 2020

Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers, fortæller, at Greve har været på klubbens liste igennem længere tid.

- Vi forsøgte faktisk at få ham til klubben i sommer. Så vi er glade for, at det nu er lykkedes at få Mathias til klubben.

- Han er en dynamisk og kreativ spiller, der kan udfordre, og som samtidig har en stor løbekapacitet. Så han passer virkelig godt ind i Randers FC, siger Søren Pedersen.

Greve har fået 13 ligakampe i denne sæson, men er mest blevet brugt som indskifter. Det er blot blevet til 399 minutter. Derfor vil OB ikke stå i vejen for et skifte.

- Vi har mange gode midtbanespillere i klubben, og her har Mathias stået lidt tilbage i rækken og har ikke fået fast spilletid, siger sportsdirektør Jesper Hansen til OB's hjemmeside.

- Derfor er det naturligt, at han nu søger andre græsgange, og vi er glade på hans vegne over, at han så hurtigt har fundet sig en ny klub.

24-årige Greve er noteret for 137 superligakampe for OB, hvoraf 65 er fra start. Det er blevet til ti mål.

Han havde kontrakt i OB til udgangen af 2022.

