Skruer bissen på: Vi skal i top-6

Randers snuser altid til top-6, men har endnu ikke været inde i det fornemme selskab efter strukturen blev ændret. Kronjyderne er mildest talt blev slået på målstregen år efter år.

Men nu er grundstenen lagt til at spille sig ind i det fornemme selskab. Efter en sløj start, har fire sejre i de fem seneste kampe vendt skuden for Randers.

Randers er kravlet ind i top-6 efter tre sejre i træk og fire sejre i de fem seneste kampe. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Tre sejre i træk over FC København, OB og Lyngby skaber grobund for optimisme i Kronjylland.

- Vi har i flere sæsoner været en seriøs kandidat til at spille os ind i top-6. Nu skal vi ikke længere stille os tilfreds med en syvendeplads.

- Vi skal bevise, vi har den sidste sult og ærgerrighed, så vi kan løfte os selv til top-6. Efter første halvdel sidste sæson lå vi nummer fire.

- De drømme vi har er slet ikke urealistiske, mener anfører Erik Marxen, der nu leder Superligaens stærkeste defensiv. Kun 11 mål har Randers lukket ind i sæsonens 11 kampe.

Sejren mod Lyngby blev sikret på en sublim anden halvleg. Til gengæld var indsatsen pinlig før pausen.

- Første halvleg var under al kritik. Så var det til gengæld rigtig god medicin at komme foran så tidligt i anden halvleg, siger Erik Marxen.

Al-Hadji Kamara scorede til 1-0 for Randers, da han fik en lang tå på Mikkel Kallesøes indlæg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Vinder altid mod Lyngby

Rasmus Bertelsen vikarierede som cheftræner, fordi Thomas Thomasberg er ramt af corona.

Bertelsen er er god substitut. Det var femte gang han mødte Lyngby. Og det var femte gang han vandt over dem.

- Bare vi kunne møde Lyngby hver gang, smiler Rasmus Bertelsen, der har en stærk tro på en god afslutning på efteråret for kronjyderne.

- Lige nu er vi svære at have med at gøre. På trods af, at vi leverede meget skidt før pausen, så hev vi os selv op i anden halvleg og fik sat tingene på plads.

- Nu mangler vi Vejle og SønderjyskE i de to sidste kampe før juleferien. Vi ved, vi kommer til at kæmpe hårdt for top-6, men kan vi fortsætte den stime, vi har ramt, ser det meget godt ud, pointerer Rasmus Bertelsen, der endnu ikke ved om Thomas Thomasberg er klar til fredagens kamp mod Vejle.

Søndag havde han stadig symptomer. Han skal være symptomfri i 48 timer, før han må vende tilbage.

Superligaen Indefra: AGF-boss sætter navn på sin afløser

En klub i kaos - sådan gik FCK fra justeringer til revolution