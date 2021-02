Spiller sidste Superliga-kamp: De reddede mig

Selv om André Rømer ikke har spillet sin sidste kamp for Randers FC, har Elfsborg allerede lagt danskerens spillerprofil ud på sin hjemmeside. Den 27-årige midtbanespiller trækker i trøje nummer 6, når han skifter til den svenske klub.

Det gør han ikke helt endnu, da Elfsborg og Randers FC blev enige om, at Rømer først 22. februar rykker til Sverige.

Søndag spiller midtbanespilleren så sin sidste kamp for kronjyderne, når FC Nordsjælland gæster Randers, og André Rømer håber på en god afslutning på tiden i klubben.

- Jeg vil gerne huskes for den type, jeg nu har været, og ikke som en, der laver noget lort i den sidste kamp, så det gælder om at slutte godt af og sætte Randers i den bedste position i forhold til top seks. Det skylder jeg klubben, siger André Rømer til Tipsbladet.

- Det er generelt en lidt mærkelig situation at have skrevet med en ny klub og samtidig have fokus på den klub, jeg nu er i. Men jeg glæder mig, samtidig med at det er lidt vemodigt. Jeg skylder Randers meget for at have sat gang i min karriere igen efter en lidt lang deroute, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg stod henne. De har på en måde reddet mig og fået mig oven på igen ved at vise mig tillid fra dag et.

Genfandt formen i Randers

Da André Rømer i sommeren 2018 skiftede til Randers FC fra OB efter bare et halvt år i den fynske klub, var det en spiller, der var ramt på selvtilliden.

Rømer fandt sig aldrig til rette i Odense-klubben, og dermed fortsatte en nedtur, der var startet allerede i FC Midtjylland, hvor det til sidst blev til alt for lidt spilletid.

Randers blev midtbanespillerens redning, og nøglen til succesen var simpel.

- Det var tillid. Det er nok den største grund til, at jeg har haft succes. Jeg kunne mærke med det samme, at de virkelig troede på mig, og to-tre dage efter, jeg var kommet, spillede jeg min første kamp fra start. Jeg blev hurtigt en etableret spiller og følte mig værdsat, og det var nok også mit største problem, da jeg kom til OB. Når man kommer fra Midtjylland til OB, tror man, at man skal ind og være stjernen og en af de bærende kræfter, men jeg kunne godt mærke, at det ikke var sådan, det gik.

- Og i en lang vinteropstart kunne jeg også mærke, at Kent [Nielsen] ikke var helt tilfreds med mig hele vejen igennem, og når man ikke sprudlede af selvtillid, blev det bare en ond spiral. Da jeg så fik en træner, der med det samme viste mig tillid og troede på mig, var bare med til at gøre mig bedre, siger André Rømer.

Klar til et nyt kapitel

André Rømer startede foråret med karantæne, og det er faktisk også en af årsagerne til, at han ikke lige med det samme rykkede til Sverige. Den karantæne ville han nemlig have trukket med over.

I stedet blev han i Randers og spillede et par kampe, og han spiller den tredje på søndag mod FCN, inden han rejser til Sverige, hvor Elfsborg er i gang med opstarten frem mod sæsonen i Allsvenskan. Dermed er han i kampform, mens han samtidig hjælper Randers mod top seks.

Allerede mandag spiller Rømers nye klub første kamp i den svenske cupturnering, og en lille uge senere er der så mulighed for debut, når Elfsborg møder Utsiktens BK i samme turnering.

Det var blandt andet lysten til at prøve noget andet end dansk fodbold, der sendte ham til Elfsborg, men først kontaktede han en anden dansker for at høre nærmere.

- Jeg ringede til [Frederik] Holst i starten af januar, da det begyndte at blive lidt mere seriøst, og han havde heldigvis kun gode ting at sige og var glad for at være deroppe, så ham har jeg snakket lidt med for at høre hvordan og hvorledes og om klubbens træner, og hvad det er for nogle spillere, der er deroppe. Så jeg føler, at jeg er forberedt.

Det er ikke kun Frederik Holst, der bliver André Rømers danske holdkammerat. Klubben har også Jeppe Okkels i truppen, og så er tidligere Brøndby-spiller Johan Larsson tilbage i Elfsborg efter flere år i udlandet.

Selv om André Rømer nu drager mod udlandet, er det ikke uden vemod, at han forlader Danmark og Randers.

- De kampe mod ens bror [Marcel Rømer] kommer man selvfølgelig til at savne. Dem skulle vi dog gerne have flere af, da vi begge bør have en del år i os. Hvorend det så bliver, eller om vi skulle slutte af sammen, må vi se på, men selvfølgelig er der mange, jeg har mødt gennem årene. Jeg skylder både Thomas [Thomasberg] og ”SP” [Søren Pedersen] rigtig meget for, at de har taget mig ind og vist mig tillid. Det er nok dem, der skiller sig mest ud lige nu.

I første omgang kan André Rømer, der har 86 førsteholdskampe for Randers, takke dem med en god indsats, når kronjyderne søndag får besøg af FC Nordsjælland i Superligaen. Der er kampstart 14.00.

