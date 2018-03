Stemplet som en fiasko midt i farvel: Nu svarer udskældt boss igen

Fire forskellige chef-trænere, afskeden med en sports-chef i utide og en sportslig deroute, hvor Superliga-livet lige nu er alvorligt i farezonen.

Det har været 24 særdeles turbulente måneder med Michael Gravgaard i direktør/sports-direktør-stolen i Randers FC.

Den tidligere landsholdsspiller har nu forladt den synkende skude i Kronjylland af egen fri vilje, fordi bestyrelsen i januar valgte at skille sig af med den daværende træner, Ricardo Moniz.

Irriteret over eftermæle

- Hvis man kun ser toppen af isbjerget, så fremstår jeg som en fiasko. Men ikke alt har været den rene elendighed i min Randers-tid. Det er kun otte måneder siden, vi spillede om en plads i Europa mod FC Midtjylland, forklarer Michael Gravgaard og uddyber:

De sportslige præstationer har været ringe. Her ses Erik Marxen, Mads Agesen og Kasper Enghardt efter 0-3-nederlaget til FC Nordsjælland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg er selvfølgelig irriteret over mit eftermæle efter det første job i fodboldens verden, hvor jeg forlader Randers med en bundplacering, siger Michael Gravgaard, der dog ikke fortryder tiden i klubben. Gravgaard erkender, at han ville have gjort visse ting anderledes i dag, hvis han skulle gøre det om:

- Min største fejl er nok, at jeg for sent opdagede, hvor stor ildebranden i grunden var i Randers. Det gælder ikke mindst mentaliteten og kulturen i klubben.

Fokus på for meget

- Randers skal ikke kun være en klub, der arbejder hårdt. Det siger alle: Vi skal være kloge og arbejde mere end de andre. Mit fokus har nok været for mange steder. Jeg ville måske for meget på for kort tid, erkender Michael Gravgaard.

Michael Gravgaard har sammen med andre investorer købt tøjfirmaet Schormand, der ellers gik konkurs i februar.

- Jeg er kun investor. Jeg skal ikke arbejde i firmaet. Jeg skal ud at finde mig et arbejde. Om det er i fodboldverdenen eller udenfor, må tiden vise, siger han.

Her forholder den nu tidligere Randers-direktør sig til nogle af de sager, han har været involveret i gennem 24 måneder i Randers FC.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------



Fiasko 1: Konegate

Christian Keller giver kram til daværende ven og holdkammerat Jonas Borring. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Sagen eksploderede 11. marts 2016, da det kom frem, at Randers' daværende anfører, Christian Keller, havde ’stjålet’ holdkammeraten Jonas Borrings hustru. Parret var dog på det tidspunkt ved at blive skilt.

23. marts ophæver klubben aftalen med Jonas Borring. Christian Keller spiller ikke flere kampe resten af sæsonen. I juni får han ophævet sin aftale, hvilket udløser en økonomisk kompensation.

Michael Gravgaard:

- Det skuffede mig, at Christian Keller, der var anfører, ikke på et tidligere tidspunkt i forløbet involverede klubbens ledelse. Det burde han have gjort, for han burde have set, at det forhold, han var ved at etablere, kunne få nogle konsekvenser for Randers FC.

Sagen vendt internt

- Da vi blev bekendt med sagen, inden den kom frem for offentligheden, vendte vi den internt. Konklusionen var, at det var en lortesag, og Keller måtte tage tæskene, men at vi måtte komme videre og helst med begge spillere på holdet.

- I dag tror jeg kun, det var enkelte nuancer, vi kunne have gjort anderledes. På alle måder var det en sag, som endte med at koste de involverede familier og Randers FC rigtig meget på flere måder.

Træneren var illoyal

- Vi havde gjort os tanker om reaktionen i offentligheden. Men vi kunne ikke forudse, at sagen ville udvikle sig, som den gjorde, fordi Colin Todd (cheftræneren, red.) optrådte illoyalt over for ledelsen. Han bortviste Christian Keller fra træningen, og jeg tror, han gjorde det, efter spillertruppen var gået til ham og havde fortalt ham, at de ikke ville spille på hold med Keller. Samtidig fornemmede Colin nok også, at folkestemningen var mod Keller.

- Vi i ledelsen blev fanget med bukserne nede, fordi Todd slet ikke informerede eller involverede os. Todd eller Randers FC kunne ikke bare bortvise Christian Keller. Det ville være en misligholdelse af kontrakten.

- Jeg ved godt, jeg kom til at fremstå, som om jeg holdt hånden over Keller. Jeg holdt ikke med nogen i denne triste sag. Men Keller og jeg fremstod som bedste venner, fordi vi ti år tidligere havde spillet sammen i Viborg. Siden vi dengang skiltes, havde vi ikke set hinanden privat. Vi havde en relation, men var på ingen måde tætte bedste venner.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------



Fiasko 2: Fyringen af Ole Nielsen

Ikke alting var fryd og gammen for Ole Nielsen i hans Randers FC-tid. Foto: Claus Bonnerup

Sportschef Ole Nielsen blev fyret fra Randers FC 22. marts 2017 – efter 13 måneders samarbejde med Michael Gravgaard. Han blev ansat, inden Gravgaard tiltrådte som direktør.

Michael Gravgaard:

- Jeg har ikke noget dårligt at sige om Ole som person. Men arbejdsmæssigt sled vi hinandens tillid op. Jeg var ansat som direktør og derfor nødt til at være tæt på beslutningerne.

Svær kompetence-fordeling

- Oles og mit største problem var kompetencefordelingen. Som direktør skulle jeg stå på mål for Oles beslutninger, fordi han var sportschef. Derfor ville jeg vide, hvad der foregik, og det betød, at Ole følte, at jeg blandede mig alt for meget i hans arbejde.

- Min opfattelse er, at Ole nok havde været vant til at arbejde som sportsdirektør. Forskellen på en sportschef og sportsdirektør, i hvert fald i min og Randers FC's optik, er, at sportsdirektøren står med ansvaret for hele den sportslige udvikling over for bestyrelsen.

- Som selskabets direktør skulle jeg stå på mål for Oles beslutninger, fordi han var sportschef.

- Min anbefaling var, at Ole Nielsen enten skulle være sportsdirektør med reference til bestyrelsen, og jeg dermed direktør uden det sportslige ansvar. Bestyrelsen valgte altså at stoppe samarbejdet med Ole på det tidspunkt.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------



Fiasko 3: Mentaliteten og kulturen

Randers' eks-træner Ricardo Moniz har flere gange forklaret, at det er hele kulturen omkring klubben, den er gal med. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Både Olafur Kristjansson og Ricardo Moniz, to af de tidligere trænere, nævnte i tv-programmet 'Superliga Backstage', at der i Randers er en offer-mentalitet, hvor man har undskyldninger og peger finger ad hinanden.

Michael Gravgaard:

- Jeg burde på et tidligere tidspunkt have set, at vi var på vej ud i problemer. Vi fik lullet os i søvn i forhold til, hvilken retning kulturen og mentaliteten var på vej hen.

- Mentaliteten og kulturen i klubben har været et problem. Vi har haft for mange undskyldninger og peget for meget fingre ad hinanden. Det gælder også mig selv. Det er hele vejen rundt. Det nemmeste i verden er altid at sige: Det er også derfor. Man bør i stedet sige: Hvad kan jeg bidrage med for at gøre det bedre.

Masser af spørgsmål

- Hvorfor kan Mayron George pludselig fungere i Lyngby? Hvorfor kan Perry Kitchen gå direkte ind på holdet i LA Galaxy? Hvorfor er Vladimir Rodic pludselig en stor gevinst i Silkeborg? Hvorfor markerer Mustafa Amini sig positivt i AGF? Hvorfor havner Nikola Djurdjic i Hammarby?

- Det er gode spillere, vi har haft, men de evnede ikke at blive profiler i Randers. Det er ikke tilfældigt, og det kan ikke alene forklares i spillestil og taktik. Måske har det noget med mentaliteten og kulturen at gøre.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------





Fiasko 4: Fratrædelser til millioner

Ólafur Kristjánsson forlader BioNutria Park for sidste gang. Foto: Ernst van Norde

Michael Gravgaard har kun ansat Ricardo Moniz blandt dem, der har fået fratrædelsesgodtgørelse. De øvrige, der har fået fratrædelsesgodtgørelse, er stoppet, mens Michael Gravgaard har været direktør. Det handler om Ole Nielsen, Christian Keller, Olafur Kristjansson, Peter Enevoldsen og Jonas Borring. Randers har – ifølge Ekstra Bladets oplysninger - betalt kompensation i omegnen af fem mio. kr. til dem, der er stoppet i utide.

Michael Gravgaard:

- Jeg kan ikke kommentere, hvor meget Randers har betalt i fratrædelsesgodtgørelser.

- Jeg kan sige så meget, at direktøren i Randers ikke får lov at udskrive blankochecks til opsigelser. Jeg har ikke fyret Ole Nielsen eller Ricardo Moniz. Olafur og RFC var enige om at ophæve samarbejdet, men Olafur tog initiativet, og på den baggrund var jeg med til at vurdere, at også Peter Enevoldsen skulle stoppe. Christian Keller-sagen er uden for kategori, alle ved, at Jonas Borring nægtede at være i Randers FC, og Christian Keller accepterede en ophævelse af sin aftale, da han ikke havde udsigt til spilletid, da Olafur startede.

Tager ikke hele skraldet

- Jeg har en del af ansvaret, det har jeg ingen problemer med at stå ved. Men jeg tager altså ikke hele skraldet, hvis det, du antyder, er, at jeg bare har fået lov at brænde penge af i opsigelser. Det er langt fra virkeligheden. Faktisk vi jeg gå så langt, at jeg vel reelt kun har opsagt medarbejdere i administrationen.

--------- EKSTRA SPLIT ELEMENT ---------



Her gik det godt: Åbenheden

Der har været masser af snak i 'Randers Backstage', blandt andet om røde kort, trænerfyringer og sportsligt dårlige præstationer. Foto: Ernst van Norde

Michael Gravgaard indførte en ny, åben stil, da han tiltrådte som direktør. Discovery fik adgang til at følge Superliga-holdet i et tv-program, hvor seerne kom tæt på i 'Superliga Backstage'.

Michael Gravgaard:

- Jeg havde en klar strategi for, hvordan Randers FC skulle agere. Vi ville være mere synlige og gøre opmærksom på os selv. Vi ville larme noget mere. Vi har været synlige og fået opmærksomhed.

Negativ opmærksomhed

- Djævlens advokat kan sige, at vi har fået negativ opmærksomhed, ja, men vi har også fået meget positiv respons på vores åbenhed.

- Organisatorisk står Randers meget stærkere i dag. Jeg er specielt også glad for, at Randers FC har overtaget talent-udviklingen fra U13 og opefter fra Randers Freja. Det kan få stor betydning for fremtiden.

Se også: Levede vildt dobbeltliv: Tidligere Roma-talent risikerer 11 års fængsel

Se også: FCK-stjerne båret fra banen i store smerter: 'Knoglen stak ud'

Se også: Gravgaards afløser fundet: Men han starter som assistenttræner