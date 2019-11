Superliga-klub belønner træneren: En rigtig god nyhed

Træner Thomas Thomasberg har forlænget kontrakten med Randers FC, så den nu løber frem til sommeren 2023.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Det er en rigtig god nyhed for alle med interesse for Randers FC, at vi har forlænget samarbejdet med Thomas Thomasberg, for han har gjort det fremragende, og forlængelsen sikrer os vigtig kontinuitet fremadrettet, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Der er rigeligt at smile af for Thomas Thomasberg, der har fået den nærmeste fremtid på plads. Foto: Bo Amstrup

Thomasberg har været i stillingen siden sommeren 2018, og han ser frem til endnu mere tid til at udvikle holdet.

- Det betyder, at det arbejde, vi har gang i, det kan vi forhåbentlig få flyttet endnu flere procenter, så vi kan rykke os til et endnu bedre niveau.

- Vi håber alle sammen, at vi hele tiden kan forbedre os både individuelt og som hold, og det vil jeg gerne være med til at være en del af. Jeg har et fantastisk samarbejde med de øvrige trænere i klubben, siger Thomasberg.

