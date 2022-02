Superliga-profil risikerer at dø: Nægter at stoppe

Randers FC-angriberen Alhaji Kamara spiller med en medfødt hjertefejl, som kan ende med at tage livet af ham på fodboldbanen:

Det var i forbindelse med en europæisk kamp for hans tidligere klub IFK Norrköping, at man gennem en obligatorisk hjertescreening forlangt af UEFA fandt en medfødt hjertefejl:

- Den afvigelse i hjertet, som Alhaji Kamara har, er usædvanlig og medfører en stor risiko for pludselig død ved maksimal anstrengelse, skrev IFK Norrköping på klubbens hjemmeside dengang.

IFK Norrköping ville ikke længere bruge ham, så derfor skiftede han til amerikanske DC United i 2016, som ikke fandt nogen hjertefejl i deres screeninger af Alhaji Kamara.

I 2019 skiftede han tilbage til Danmark, og i dag spiller den 27-årige angriber for Randers FC, hvor han lever med risikoen, som hjertefejlen medfører, siger Alhaji Kamara til det svenske medie Fotbollskanalen.se:

- Ja, selvfølgelig har jeg det (været bange, red.). Men vi skal alle dø på et tidspunkt. I Irak dør folk, og alle kan dø i et flystyrt eller biluheld. Folk stopper ikke med at flyve, fordi risikoen eksisterer, og jeg vil heller ikke stoppe med at spille fodbold, siger han, og fortsætter:

- Hvis jeg dør på fodboldbanen, så vil det ikke være så ærgerligt, da det er et sted jeg elsker, siger han.

Han fortæller også om, da broderen faldt om og døde i en fodboldkamp i hjemlandet Sierra Leone tilbage i 2017, og om at han ikke vil vende retur til IFK Norrköping efter den afsked han fik med klubben.

Torsdag kan Alhaji Kamara igen komme i aktion, når Leicester venter i Conference League. Angriberen spillede 65 minutter af klubbernes første møde på King Power Stadium i England.