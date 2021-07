Superliga-stjerne har skrevet under

På sine to år i Randers FC har Vito Hammershøy-Mistrati udviklet sig til at være en af klubbens profiler, og kronjyderne vil da heller ikke af med den 29-årige midtbanespiller.

Derfor er de to parter blevet enige om en ny aftale, der løber til sommeren 2024.

Det er en etårig forlængelse af den tidligere aftale, og klubbens sportsdirektør, Søren Pedersen, er særdeles begejstret.

- Man må sige, at Vito siden sin ankomst er steppet op og er blevet en stor profil på holdet, hvor han jo nærmest er blevet vores topscorer.

- Han er vanvittig dygtig til at binde spillet sammen og har været med til at gøre vores hold til et mere boldbesiddende og underholdende et af slagsen, siger han.

I den seneste sæson scorede Vito Hammershøy-Mistrati ni gange i 30 kampe i Superligaen.

Han dukkede op i den bedste række, da Hobro IK hentede ham fra nyoprykkede FC Helsingør i 2017. Efter to sæsoner i Nordjylland tog han få kilometer sydpå og fik kontrakt i Randers FC.

- Det er en fantastisk klub at være en del af, og det har været fedt at være en del af den udvikling, vi har gennemgået de seneste år.

- Jeg tror på, at holdet kan udvikle sig yderligere, og det vil jeg gerne være med til. Forhåbentlig kan vi komme med i top-6 igen, og så venter der et eventyr i Europa, som jeg ser frem til, siger han,

Randers FC er som pokalmester sikret en plads i den europæiske turnering Conference League. Klubben kan dog spille sig i Europa League-gruppespillet med en succesfuld kvalifikationsturnering.