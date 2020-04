Superliga-træner vil af med dårligt ry: Er ikke et tudefjæs!

Kæmpe Superliga-kåring: Tudekiks-kongerne på sidelinjen

Randers FC's cheftræner, Thomas Thomasberg, har fået et ry, som han er træt af. Han vil ikke kaldes tudefjæs, når han brokker sig over dommerne. Ofte har han alligevel ret, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

Thomasberg har noteret sig, at han har fået det lidet flatterende ry, men han mener altså, at det er ubegrundet.

- Jeg har godt set, at jeg nogle steder bliver kaldt tudefjæs, og det er selvfølgelig et prædikat, jeg gerne vil af med. For det synes jeg på ingen måde, at jeg er. Ja, jeg kan godt kommentere på en dommerkendelse eller noget andet, der ikke har givet mening i løbet af en kamp, siger han.

- Men når jeg ser på noget af det, jeg i tidens løb har kommenteret på, så er det saglig kritik, hvor jeg efterfølgende har fået ret. Måske lige med undtagelse af mine kommentarer om Carlgrens udvisning mod Brøndby i efteråret, som jeg i situationen og minutterne efter kampen ikke syntes var rimelig.

- Men her er det også klart, at når nogen har givet mig prædikatet 'tudefjæs', så dyrker de det også ekstra i en situation som den med Carlgrens udvisning.

Det var Ekstra Bladet, der efteråret kårede Thomas Thomasberg som Superligaens tudeprins. I øvrigt i skarp konkurrence med Glen Riddersholm, Ståle Solbakken og Bo Henriksen.:

Thomas Thomasberg tilføjer over for Tipsbladet, at det er bedre at være genstand for folks interesse end ikke at være det.

- Når det er sagt, så har jeg det godt med, at folk har en holdning til mig. Hellere det, end at de er ligeglade med mig. Trænere som Ståle Solbakken og David Nielsen deler jo også vandene. Det gør rigtig mange trænere. Jeg tror, at de to eneste trænere, som alle kan lide, er Jürgen Klopp og Michael Laudrup.

Det er ikke første gang, Thomas Thomasberg har måttet forholde sig til prædikatet tudefjæs. Ekstra Bladet spurgte ham ligeledes til det i november. Dengang sagde han følgende.

- Jeg kan da sagtens nævne et par ting, hvor jeg også blev gjort til tudefjæs, men hvor jeg havde ret. Blandt andet da jeg i sidste fandt en udvisning af Erik Marxen på Brøndby stadion forkert. Efterfølgende blev det også annulleret, siger Thomasberg til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Et tudefjæs var jeg også i manges øjne, da jeg for et par sæsoner siden som Hobro-træner påpegede det forkerte i turnerings-strukturen med sammensætningen af nedryknings-puljerne, hvor vi som nummer syv var tættere på nedrykning end dem, der blev nummer otte og ni. Senere blev det lavet om.

- Jeg ved godt, at der også har været en batalje med Ståle og måske også andet, men overordnet synes jeg, at jeg angriber tingene meget nøgternt. Derfor er jeg selvfølgelig træt af tudefjæs-titlen, ligesom jeg føler, at den er forkert.

