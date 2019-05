Superliga-vanvid: Syv scoringer i hæsblæsende drama

Efter et forrygende og hæsblæsende målshow kunne Randers-spillerne til sidst ånde lettet op og juble over 4-3-sejren (samlet 5-4) over SønderjyskE, der nu kan gå på sommerferie. Randers skal enten møde AGF eller AaB over to kampe i næste runde af Superligaens Europa Playoff

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers kom søndag et skridt nærmere europæisk bold efter 4-3-sejren over SønderjyskE. Det endte med et hæsblæsende og seværdigt målshow i returopgøret mellem SønderjyskE og Randers.

Begge mandskaber kæmpede til sidste blodsdråbe i kampen om den videre færd i Superligaens Europa-slutspil.

Indtil de resterende ti minutter af opgøret lignede det, at SønderjyskE skulle ende med at trække det længste strå med en fremragende scoring af hollandske Mart Lieder, men Randers-angriberen og den dobbelte målscorer Marvin Egho ville det anderledes.

SønderjyskE pressede ihærdigt på i de døende minutter med deres målmand nærmest som forreste mand og et dertilhørende åbent mål bagude.

Og det endte så nervepirrende, som det overhovedet kunne med et indirekte frispark til SønderjyskE i de absolut sidste sekunder i Randers-feltet. Men Patrik Carlgren afværgede katastrofen på et spark fra Johan Absalonsen, og Randers endte altså med at vinde samlet 5-4 over to opgør.

Erix Marxen tiljubles for scoringen til 2-1. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ude med karantæne

SønderjyskE var sidste weekend det dominerende mandskab i 1-1-opgøret på hjemmebane mod Randers i Superligaens Europa-slutspil. Men takket være Saba Lobjanidzes sene udligning og klasse-målmandsspil af Patrick Carlgren sikrede Randers sig dermed alligevel et brugbart resultat forud for returopgøret på Randers stadion.

Midtbane-profilerne Nicolai Poulsen og Andre Rømer sad ude med karantæne i søndagens afgørende returopgør, og Randers-træner Thomas Thomasberg medgav i optakten, at det sagtens kunne give udfordringer.

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm stillede til gengæld op med samme startopstilling som i Haderslev sidste søndag. Selvom rutinerede Niki Zimling ellers var tilbage efter endt karantæne, var han fraværende på SønderjyskE-holdkortet.

Randers får skovlet bolden ind over stregen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Livlig indledning

SønderjyskE lagde bedst ud med et intenst og aggressivt pres - og det er fair at sige, at gæsternes enlige angrebs-spids i front, Mart Lieder, skulle have bragt sit mandskab i front med en pind eller to i kampens indledning …

Men den hollandske angriber manglede skarpheden og fejlede i to aktioner tæt på mål.

Kampen bølgede i sandhed frem og tilbage i de indledende minutter … Lobjanidze kæmpede sig langt ind i SønderjyskE-feltet og sparkede på mål fra en spids vinkel, men keeper Sebastian Mielitz blokerede.

Efter knap 10 minutter var det alligevel hjemmeholdet, der bragte sig i front med 1-0.

En Randers-erobring på SønderjyskE-territorium og et ihærdigt forarbejde fra blandt andre Mads Aaquist endte med en udækket Marvin Egho i udkanten af SønderjyskE-feltet midt for mål - og her fejlede Randers-angriberen ikke og sparkede kuglen sikkert i kassen.

Tilskuerne på stadion nåede knap nok at juble færdig, før Randers-backen Kevin Conboy fire minutter senere tromlede Lieder ned i det modsatte straffesparksfelt. En klodset forseelse, der blev takseret med et gult kort og et straffespark til SønderjyskE, som kaptajn Johan Absalonsen smækkede stensikkert i mål til udligningen 1-1.

Begge mandskaber virkede en anelse skrøbelige i de defensive rækker, og det lod allerede nu til at blive en målrig og seværdig kamp i Randers … En kløgtig, kæk og overraskende hjørnesparkskombination i det 18. minut fra Randers-mandskabet endte da også med en scoring til 2-1.

Glen Riddersholm og hans SønderjyskE-mandskab kan nu gå på sommerferie. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mens størstedelen af krigerne på grønsværen udkæmpede en hård positionskamp i SønderjyskE’s lille målfelt sendte Kevin Conboy en flad og fiks aflevering ind til en HELT fri Erik Marxen, der med en smule held FIK sendt bolden ind bag Mielitz i SønderjyskE-målet.

En indtil videre hæsblæsende kamp faldt dog i tempo i takt med halvlegen skred frem … En pænt lige forestilling med en stor drøm om Europa-kampe på højkant.

SønderjyskE jagtede intenst endnu en udligning, men kreative kræfter som Danny Amankwaa og Marco Rojas blev ikke for alvor sat i scene i 1. halvleg.

SønderjyskE pressede på i starten af 2. halvleg, men Glen Ridderholms tropper havde svært ved at vriste sig frem til de store målchancer …

Selvom SønderjyskE så ud til at dominere kamp-billedet og duelspillet på grønsværen, så blev det formentligt skæbnesvangre dødsstød sat ind af effektive Randers på en dødbold.

Skurken, der begik straffespark i 1. halvleg, gjorde skaden god igen ved at høvle kuglen i kassen til 3-1 på et perfekt eksekveret frisparks-indlæg fra den altid farlige Lobjanidze … Og nu så det pludselig rigtig sort ud for gæsterne.

Gæsterne fortsatte dog ufortrødent jagten på en reducering. Og SønderjyskE kontrollerede spillet mens hjemmeholdet tog til takke med at stå kompakt i defensiven.

I det 68. minut gav SønderjyskE-dominansen pote og et indlæg i højre side endte med et mærkværdigt selvmål af den ellers så rutinerede Randers-back Johnny Thomsen. Og nu var der pludselig spænding tilbage i det seværdige opgør.

Og ingen ringere end den ellers så uskarpe Lieder dukkede pludselig op i det lille felt og headede bolden i mål til reduceringen 3-3 på et indlæg af indskiftede Jeppe Simonsen.

Denne gang nåede SønderjyskE-spillerne knap nok at få armene ned, før Randers-angriberen Egho efter en rodet omgang klumpspil i gæsternes felt blev dobbelt målscorer med sin scoring til 4-3.

