Superligaklub skærer dybt

FC København gik forrest, siden fulgte Brøndby og AaB trop.

Her gik alle spillere og ansatte ned i løn som følge af coronakrisen, der ramte Danmark for mere end tre måneder siden.

Nu følger den fjerde klub trop i Superligaen. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger går samtlige ansatte i Randers FC 15 procent ned i løn i en periode over tre måneder.

Der har været forhandlet om en aftale, hvor de ansatte skulle give afkald på 10 procent af lønnen i seks måneder, men den aftale blev skrinlagt, så man i stedet landede på en lønnedgang i tre måneder på 15 procent for alle ansatte.

Det er den barske virkelighed som en direkte konsekvens af coronakrisen, hvor landets fodboldklubber – på trods af hjælpepakker – har været meget hårdt ramt. Ingen tilskuere og usikkerhed om sponsorer bliver eller må droppe sponsoratet, fordi krisen også har ramt dem.

Randers FC har fået accept af aftalen fra alle dele af organisationen, og en officiel udmelding er på trapperne.

I spillertruppen har man set de barske realiteter i øjnene, men med en lønnedgang forventer man heller ikke, at Randers nu vil gå i markedet og bruge de sparede lønkroner på dyre transfers i sommerens transfervindue.

Thomas Thomasberg, cheftræner i Randers FC, går sammen med alle øvrige ansatte 15 procent ned i løn over en periode på tre måneder. Foto: John Randeris Ritzau /Scanpix.

Salget på standby

Randers FC har længe været til salg. Og inden coronakrisen ramte verdenssamfundet var klubben i dialog med to seriøse investorer. Men pandemien satte lige som det hele på stand by.

Klubben har efter reality-eventyret med Michael Gravgaard været ude en vidtgående økonomisk slankekur gennem de seneste år. Klubben er kommet vidt i kampen for at nå økonomisk balance, men coronakrisen kuldkastede det store arbejde og har gjort det nødvendigt at søge støtte fra organisationen indtil fodbolden forhåbentlig finder tilbage til hverdagen igen i løbet af efteråret med tilskuere på lægterne igen uden restriktioner.

Randers FCs kommercielle direktør, Søren Pedersen, har ingen kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger.

