Svindlet for millioner: Kostede ham lokalbrag

43-årige Dion Brockdorff er politianmeldt for svindlen i Kevin Conboys selskaber, samtidig med at han kører et antal konkurssager. Kevin Conboy er hverken politianmeldt eller idømt konkurskarantæne for svindlen i virksomhederne. Men han står over for flere konkurssager som følge af Dion Brockdorffs svindel, og han kan ende med at hænge på gælden - selv om han har handlet i god tro og været uvidende om svindlen, fordi Dion Brockdorff registrerede ham som direktør i selskaberne.

Dion Brockdorff har indrømmet svindlen over for både Kevin Conboy og Ekstra Bladet, og han frikender fuldstændig Kevin Conboy. Kevins advokat, Jakob Brix Kvols, har bekræftet det juridiske omkring Kevins situation. Det har ikke været muligt at få fat i kurator, Bo Møller Jensen, der står for oprydningen i konkursboet.