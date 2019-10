Thomasberg: Det går aldrig vores vej i København

Der var ingen tudekiks, men havde der været én ved hånden, var Thomas Thomasberg den oplagte modtager.

For Randers-træneren beklagede sig igen efter en kamp mod ét af de store hold. Han har tidligere brokket sig over kendelser i kampe mod FC København og Brøndby. Og det skete igen efter søndagens 2-5 nederlag.

Thomas Thomasberg mener, at alle tvivlskendelserne går Randers imod. Han kunne ikke se, at der både var straffespark og rødt kort til Patrik Carlgren. Foto: Lars Poulsen.

For Randers-træneren var stærkt utilfreds med udvisningen af målmand Patrik Carlgren efter en halv times spil. Randers-keeperen kom ud af målet og ramte Simon Hedlund i ansigtet med knyttet næve.

- Jeg stadig ikke set en vinkel eller billeder, hvor jeg klart kan se, om Patrik eller Simon Hedlund rammer bolden først.

- Jeg kan konstatere, at det er et sammenstød. Hvis Hedlund rammer bolden først, så er der straffespark, men jeg kan ikke se, hvorfor der er rødt kort, siger Thomas Thomasberg og slår så fast:

- Der sidder nok mange og siger, at nu sidder vi bare og tuder, fordi vi har fået rødt kort og de fik straffespark. Men jeg kan konstatere, at der var diskussioner og meget tvivl om den kendelse. For der gik lang tid før det røde kort faldt.

- Hver gang, der er tvivlsomme situationer, når vi er herover (på Sjælland), så får vi den hårdest mulige straf. Jeg siger ikke, at FC København og Brøndby bliver forfordelt, men jeg kan bare konstatere, at tvivlen aldrig går vores vej, siger Thomas Thomasberg, der også henviser til en situation i foråret, hvor Brøndby fik en straffespark i en situation, hvor det dengang lignede en fejldom.

- Der er et stort pres, når man spiller her. Både i Brøndby og i Parken er de steder med mest tryk fra lægterne, mener Thomas Thomasberg.

Til trods for Thomas Thomasberg er stærkt utilfreds med udvisning, vil han ikke appellere om at få fjernet det røde kort.

- Vi vil aldrig klage over udvisning, fordi der her er tale om et skøn fra dommeren, pointerer Randers-træneren.

Han glæder sig til, at der fra næste sæson kommer VAR, hvor mange tvivlsomme kendelser skal ses efter.

- Vi vil komme mange fejl til livs, når det kommer, mener han.

I starten af sæsonen scorede Emil Riis for Randers mod Brøndby, efter han havde taget hånden til hjælp.

- Sådan et mål bliver underkendt. Men det var én ud af 25 situationer. Jeg kunne finde mange eksempler, der går os imod. For situationen er bare den, at alle tvivlskendelserne går os imod, siger Thomas Thomasberg, der nu har tabt to kampe i træk.

