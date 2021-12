Thomasberg er stolt og irriteret efter europæisk triumf

Randers FC spiller med i Conference Leagues knockoutrunder til foråret, selv om holdet torsdag tabte 0-1 hos hollandske AZ Alkmaar.

Holdet slutter nemlig på andenpladsen, da rumænske Cluj hjalp til med en 2-0-sejr over tjekkiske Jablonec i gruppens anden kamp.

Dermed er kronjyderne videre fra sit første europæiske gruppespil nogensinde.

Randers går videre fra gruppen med syv point - én sejr, fire uafgjorte og ét nederlag. Foto: Ed van de Pol/ Ritzau Scanpix

Thomas Thomasberg erklærer sig 'glad og stolt' over avancementet, men nederlaget nager cheftræneren.

- Jeg er irriteret over, at vi smed det. Vi skulle have haft et point ud af kampen, så vi kunne have sagt, at vi havde gjort et godt stykke arbejde, siger Thomasberg til TV 2 Sport.

Både Thomasberg og anfører Erik Marxen mener ikke, at det kan diskuteres, om Randers går fortjent videre efter én sejr, fire uafgjorte og et nederlag i gruppen.

- Vi har været det næstbedste hold i puljen, så det er fuldt fortjent, at vi går videre, siger Thomasberg.

- Vi har helt klart vist, at vi kan begå os, supplerer Marxen over for TV 2 Sport.

- Nogle gange kan man godt frygte, at et hold som Randers sniger sig til en pokaltitel et år og måske ikke helt har fortjent at være med, men at man mere er med ved en tilfældighed.

- Det synes jeg, at vi til fulde har bevist. At vi i den grad hører til. Og nu får vi lov at spille europæisk fodbold efter jul, og det er der ikke mange danske hold, der har fået lov at prøve, siger Marxen.

Foto: Ed van de Pol/ Ritzau Scanpix

Randers ryger som toer i gruppen videre til playoffrunden i Conference Leagues slutspil, hvor holdet er seedet.

Her venter én af otte treere fra Europa Leagues gruppespil. PSV, Sparta Prag, Leicester og Fenerbahce er blandt de mulige modstandere.

Der er lodtrækning til playoffrunden mandag.

Kampene i Conference Leagues playoffrunde spilles 17. og 24. februar. Randers starter som seedet på udebane og spiller anden kamp på hjemmebane.