Trods blackout: AaB hænger fast i toppen

Randers leverede kæmpe afbrændere på stribe, og så var AaB's to træffere nok til at sikre uafgjort i udekampen

RANDERS (Ekstra Bladet): De tidligere danske mestre AaB overvandt både det ene og det andet og kan fortsat kalde sig tophold.

Efter et fælt black out med to Randers-mål på et minut, blev gæsternes Jakob Blåbjerg kort efter båret fra banen.

Senere oplevede nordjyderne, at nordmanden Benjamin Stokke fra en meters afstand formåede at skyde over mål mens kollegaen i front, Emil Riis kunne heade forbi et tomt mål.

Det så grimt ud, da gæsternes Jakob Blåbjerg i en luftduel landede skidt og fik hjemmeholdets Jonas Bager over sig.

Den tidligere OL-spiller pådrog sig ifølge de første bulletiner et piskesmæld og blev erstattet af den bare 17 årige Mathias Ross Jensen, der netop er blevet udtaget til U 19 landsholdet.

Forinden havde et rekonstrueret AaB-forsvar oplevede 60 katastrofale sekunder, hvor hjemmeholdet først udlignede og efterfølgende bragte sig foran 2-1.

Fra 25 meter hamrede André Rømer bolden ind bag Jacob Rinne til 1-1.

Før nordjyderne havde fået sundet sig, kom Kevin Conboy fri i venstre side og lagde bolden inden i panden på en af banens mindste, Saba Lobzhanidze, der viste, at han også kan score med hovedet.

Foto: Ernst van Norde

AaB var på grund af en skade tvunget til at se bort fra forsvarschefen, Jores Okore, mens Kristoffer Pallesen var blevet droppet.

Det nye forsvar fik hurtigt både tre og fire nye i forhold til Esbjerg-kampen, da Jakob Ahlmann i starten af 2. halvleg blev hev ud at give come back til Lucas Andersen.

Sidstnævnte røg ind på midten, mens Phillipp Ochs blev flyttet ned i bageste geled.

Det nye forsvar var kun den halve forklaringen på, hvorfor gæsterne var ved a tabe det hele på et minut.

Nordjyderne havde ellers fået en perfekt start med et hurtigt mål, da nyerhvervelsen, hollænderen Tom van Weert på akrobatisk vis fik bolden dirigeret videre til en anden af de nye Philipp Ochs.

Den unge tysker kunne have skudt selv, men spillede på tværs til Rasmus Thellufsen, som med målet til 1-0 gav AaB lidt af en drømmestart.

Heller ikke Kasper Kusk valgte at skyde, men valgte i stedet at spille på tværs, da Oliver Abildgaard midt i 2. halvleg udlignede til 2-2.

Derefter pressede hjemmeholdet gevaldigt på at sikre alle tre point, men manglede den sidste skarphed.

Det blev ikke bedre, da man i slutfasen gav debut den nye østriger, Marvin Egho, som i sin første aktion prøvede at filme sig til et straffespark fremfor at komme på skudhold.

