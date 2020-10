- Uacceptabel og usportslig opførsel

Randers FC's sportsdirektør, Søren Pedersen, var rasende over offside-kendelserne ved mandagens kamp mod FC Nordsjælland.

Faktisk så rasende, at både han og træneren Thomas Thomasberg ved slutfløjtet gik på banen for udtrykke sin utilfredshed over for linjedommeren.

Men den opførsel hører ingen steder hjemme på en fodboldbane, mener Ekstra Bladets dommerekspert Benjamin Leander.

Søren Pedersen drønede på banen efter kampen. Arkivfoto: Morten Lau-Nielsen/ Ritzau Scanpix

- Det er uacceptabelt, at sportsdirektøren går ind på banen. Han har ikke noget at gøre derinde.

- Søren Pedersen går på banen for tydeligvis at demonstrere sin utilfredshed, men det hører sig ikke hjemme, og vi skal have det stoppet. Det er synligt for alle, at det i bund og grund er usportslig opførsel.

- Sportsdirektører har nu en gang sin plads på tribunen. Hverken på trænerbænken eller noget som helst andet. Det skal stoppes hurtigst muligt og stod det til mig, gav man karantæne for det.

Randers FC's Cheftræner Thomas Thomasberg efter superligakampen mellem FC Nordsjælland, hvor han gik direkte mod linjedommeren for at udtrykke sin utilfredshed. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Benjamin Willaume-Jantzen dømte sammen med to linjedommere kampen mellem FC Nordsjælland og Randers FC i Farum Park. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Utilgivelig fejl

Selvom dommereksperten ikke er i tvivl om, at sportsdirektørens opførsel var uacceptabel, så er han fuldstændig enig i, at offside-kendelserne var fejldømt.

- Jeg forstår godt deres kolossale utilfredshed, fordi vi jo for pokker har fået VAR i Superligaen for at komme det her til livs, fortæller Leander.

Linjedommeren, som dømte mandagens kamp, har allerede dømt fire kampe i sæsonen i Superligaen. Derfor burde han ifølge Leander være godt nok inde i VAR-systemet til ikke at begå de her fejl, som han kalder 'uacceptable' og 'utilgivelige'.

- Man skal ikke tage fejl af, at Superliga-dommerne har forberedt sig rigtig meget og rigtig længe. Og en af de vigtigste instrukser til linjedommerne har været: Hold flaget nede, hvis I er i tvivl.

- I begge situationer i går, der er det jo virkelig marginale situationer, og der er ikke noget at komme efter. Det er, hvad jeg kalder en børnefejl, og det må ikke ske på det niveau.

FC Nordsjællands Isaac Atanga brændte en kæmpechance under mandagens opgør. Foto: Lars Poulsen

Svært at undgå

De her store fejl er svære at komme til livs, mener dommereksperten. Dels fordi VAR stadig er et forholdsvis nyt system, men også fordi det er svært at undgå menneskelige fejl.

- Det er vigtigt at huske på, at Niels Høg har været linjedommer i to årtier. Han er jo vant til, at han bare hiver flaget, når han kan, fordi han ikke har haft VAR.

- Det skal ikke lyde som om, at han er undskyldt, fordi det er en uacceptabel fejl, men det sker bare, når man har høj puls, og spillet går hurtigt.

Ifølge Benjamin Leander var der ikke et optimalt samarbejde mellem dommerne i mandagens kamp.

FC Nordsjælland tog alle tre point, da de slog Randers FC med 1-0 i Farum Park.

