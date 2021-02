Udnytter manglende fans

Randers FC har været en af Superligaens mest formstærke hold de seneste måneder.

Endnu bedre står det til på udebane, hvor østjyderne i denne sæson er det hold sammen med FC København, som har hentet flest point.

Randers har i otte udekampe tilspillet sig hele 16 point og kun lukket tre mål ind.

- Jeg synes, at vi har været rigtig gode over hele linjen i denne sæson.

- Vi har været afsindigt gode til at holde målet rent på udebane, og det skyldes, at vi går ind til kampene med lidt mere ydmyghed, end når vi spiller hjemme, lyder det fra Randers-anfører Erik Marxen.

Randers holdt på ny målet rent på udebane, da det blev 0-0 i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Cheftræner for Randers FC, Thomas Thomasberg har også noteret sig den gode udebanestatistik. Han forklarer, at holdet går ind til alle kampe med samme filosofi og indstilling.

- Vores gameplan er identisk, om vi spiller på hjemmebane eller udebane.

- Vi går efter at presse modstanderen højt, selvom vi er det gæstende hold, og det kan godt være, at det i nogle tilfælde kan overraske modstanderholdet, lyder det fra Randers-træneren.

Randers-lejren peger også på, at de nuværende omstændigheder med manglende tilskuere gør det lettere for udeholdene at få point.

- Vi har været gode til at udnytte, når vi har været på udebane, at hjemmeholdet ikke har haft fans. Det har vi vendt til vores fordel.

- Da vi vandt i Parken, kunne vi mærke stor forskel på at spille for et tomt stadion frem for 20.000 tilskuere, siger Erik Marxen.

Randers FC spillede søndag 0-0 mod AaB. Østjyderne har dermed fortsat et forspring på fem point ned til AaB på syvendepladsen.

