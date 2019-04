Veteran er langt fra mæt

Superveteran Johnny Thomsen kan ikke få nok af Superligaen.

Selv om den erfarne back har passeret de 37 år og spillet 302 kampe i den bedste række, er han langt fra mæt af dage.

Tværtimod er han parat til at skrive en ny kontrakt med Randers, da den nuværende udløber til sommer.

Det blev klart efter, at kronjyderne sikrede sig et point mod Vendsyssel med en 1-1 i en jævn kedelig forestilling.

- Heldigvis er vi inde i en god dialog, siger Johnny Thomsen, som gerne fortsætter med at tage turen fra bopælen i Fredericia til Randers og retur flere gange om ugen.

- Jeg har sagt det tidligere og gentager gerne, at jeg vil slutte min karriere i Randers, og det skal være som supoerligaspiller.

- Det sidste faldt allerede på plads i dag modsat sidste år, hvor vi var tæt på at ryge ud, siger Johnny Thomsen, som siden 2008 har været fast inventar i den bedste række.,

Efter at være rykket op med SønderjyskE blev det til FCK, og siden 2012 har han spillet for Randers.

De 302 kampe svarer til næsten 26000 minutter, så der er ikke mange andre end AaB's Rasmus Würtz, som har flere superligaminutter i benene.

Det var med kniberi, at randers allerede i anden runde af puljespillet blev klar til endnu en superligasæson.

Gæsterne var tættest på en sejr, da finske Benjamin Källman med et kvarter tilbage kom fri i højresiden, men brændte alene med hjemmeholdets Patrick Carlgren.

Sidstnævnte var chanceløs, da gæsternes nye angriber fra Sierra Leone, Al-Hadji Kamara efter godt en halv time kom højst og headede vendelboerne i front.

Kort før pausen udlignede hjemmeholdets bedste mand, Kevin Conboy, som fik masser af plads i venstresiden og kunne trække ind i banen og banke bolden ind i det lange hjørne.

Gæsternes spildte chance i 2. halvleg betød, at Vendsyssel fortsat har forårets første sejr til gode.

- Jeg kan dufte, at sejren snart vil komme, siger Alexander Juel Andersen.

- Vi spiller som et superligahold og gør mange ting rigtigt.

- I dag havde vi chancer til at vinde, men vi forstod ikke at kapitalisere vores overtag til tre point, siger Alexander Juel Andersen, som for alt i verden helst vil undgå at slutte på puljens fjerdeplads, som vil betyde en vind eller forsvind kamp mod Vejle.