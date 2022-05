Rasende OB-anfører: Vi pisser det hele væk

OB fik langt fra den perfekte optakt til pokalfinalen mod FC Midtjylland, da de lørdag tabte med 2-1 til Vejle, der trods sejren rykkede ud af Superligaen.

Ved Vejles udlignende mål så OB's målmand Hans Christian Bernat ikke voldsomt sikker ud, og da Vejle scorede det afgørende mål, var det norske Jørgen Skjelvik, der lignede en statue i OB's forsvar.

Utilfredsstillende, lød det fra OB's anfører, Jens Jakob Thomasen efter opgøret, da han blev interviewet af Discovery +.

- Jeg er så forbandet over det. Jeg synes et eller andet sted, at vi pisser den her kamp fuldstændig væk.

- V giver nogle chancer væk i anden halvleg, som er unødvendige. Fuldstændig unødvendige. Så jeg er så forbandet over det. Vi pisser den stime væk, som vi havde fået opbygget, sagde han.

Med nederlaget ender OB som nummer otte i Superligaen.

