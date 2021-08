Rasende profil: - Jeg blev snydt

Wahid Faghir mener, han blev snydt for et klart straffespark – Niels Frederiksen var lodret uenig

Opgøret mellem Vejle og Brøndby blev et festfyrværkeri, og kampen blev illustreret fint ved, at Sigurd Rosted headede på stolpen, hvorefter Wahid Faghir løb direkte ned i modsatte ende og brændte en kæmpe chance.

Alt sammen i sidste minut.

Derfor ærgrede begge mandskaber sig over det ene point, men særligt Vejles unge stjerneskud Wahid Faghir var oprevet efter dommerens slutfløjt.

- Der var kæmpe straffespark på mig! Jeg blev revet ned af Hedlund, men jeg blev stående, fordi jeg hellere ville have en afslutning på. Men det var måske dumt af mig.

Ville du ønske, du havde ladet dig falde?

- Ja, det kan man jo altid komme og sige bagefter. Det er ikke fair i mine øjne, men det kan da godt ske, at det kunne betale sig at smide sig ned for at få et straffespark. Men det er ikke min stil, selv om jeg helt klart blev snydt.

Wahid Faghir fik scoret til 2-1, men ville gerne have haft et straffespark også. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hatten af for fair play, men ikke i Niels Frederiksens bog.

Brøndby-chefen forstod på ingen måde den polemik, der var fra Vejle-lejren over det manglende straffespark.

- Nej! Det forstår jeg intet af. Der var ikke skyggen af straffespark. I hvert fald ikke med den linje, dommeren havde lagt. Der var minimum to situationer, hvor vi fik revet spillere omkuld også. Så hvis Vejle skulle have haft et straffe, så skulle vi have to, sagde bankmanden, der trods alt var godt tilfreds, når han satte to streger under slutfacit.

- Jeg synes, det var fint med et point til hver. Vi havde vores periode i første halvleg. Vejle havde deres i anden. Det må have været underholdende for de mange tilskuere.