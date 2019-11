Rasende Riddersholm: Dommergave til FCK

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København holder snor i FC Midtjylland i toppen af Superligaen, men københavnerne måtte arbejde hårdt og fik en smule hjælp, da SønderjyskE blev besejret i Parken.

FCK's 3-0-sejr var fortjent, men SønderjyskE følte sig snydt i nationalarenanen. Og med god grund.

Det straffespark, som gav FCK en tidlig føring, burde ikke være blevet dømt, og det undlod SønderjyskE-lejren ikke at gøre dommer Peter Kjærsgaard opmærksom på.

FC København startede opgøret bedst og pressede gæsterne langt tilbage på banen, men skabte ikke for alvor noget, der gav Sebastian Mielitz problemer i SønderjyskE-målet.

Gæsterne overlevede det første kvarter, men kom så bagud efter et straffespark, der aldrig skulle være dømt.

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm slog frustreret ud med armene på sidelinjen, og på de sociale medier gav selv FCK-tilhængerne ham ret!

SønderjyskE-træner Glen Riddersholm så gult for brok. Foto: Lars Poulsen

Det var ikke mange hverken i Parken eller foran fladskærmene, der kunne forstå, hvorfor FCK skulle have straffespark, da Dame N’Doye tyrede bolden ind på Eggert Jónsson.

Dommer Peter Kjærsgaard vinkede da også afværgende i første omgang, men ændrede efter en kort tænkepause mening og pegede på pletten.

En i dommerkvartetten havde tilsyneladende set en hands, som ikke mange andre kunne få øje på.

Riddersholm var rasende, og humøret blev ikke bedre, da han genså sekvensen på storskærmen.

Det var en stor gave til FC København, og den udnyttede Pep Biel til sikkert at bringe mestrene foran 1-0.

Pep Biel scorede sikkert på det straffespark, der ikke burde være blevet dømt. Foto: Lars Poulsen

SønderjyskE var dog ikke slået, og de troede, at de havde udlignet, da Mart Lieder kort efter den halve time headede bolden i nettet. Men linjedommerens flag var - korrekt - i vejret.

SønderjyskE var i det hele taget godt med efter FCK’s føringstræffer, og Patrick Banggaard headede lige forbi Kalle Johnssons mål i en noget chancefattige 1. halvleg.

Glen Riddersholm fik en advarsel for brok i forbindelse med straffesparket, og assistenttræner Simon Poulsen så også gult, da de to hold gik til pause.

På Twitter kaldte den skadede SønderjyskE-profil Mads Albæk straffesparket en joke, og han blev i øvrigt også sendt op på tribunen for brok.

Hold kæft hvor er det en joke at være en del af!!!!!#fcksje — Mads Winther Albæk (@AlbaekMads7) November 3, 2019

I 2. halvleg sloges gæsterne godt for sagen og gjorde det til en hård arbejdsdag for FC København.

Det var en rodet affære med masser af dueller og underlige dommerkendelser, men uden meget flot fodboldspil.

Efter godt en times spil blev opgøret reelt afgjort efter et nyt straffespark.

Christian ’Greko’ Jakobsen havde alt for godt fat i Victor Nelsson i forbindelse med et hjørnespark, og denne gang kunne gæsterne ikke brokke sig over, at Peter Kjærsgaard pegede på pletten.

Pep Biel var lige blevet skiftet ud, så Michael Santos fik i stedet chancen fra straffesparkspletten og svigtede ikke.

Bogaktuelle Nicklas Bendtner varmede op, men kom ikke ind. Foto: Lars Poulsen

Nicklas Bendtner blev sendt til opvarmning, men kom ikke ind i opgøret, der blev overværet af 11.394 tilskuere.

I stedet blev Pieris Sotiriou sendt på banen, og han scorede kort før tid til 3-0 efter et skarpt indlæg fra Viktor Fischer.

FC København hentede den forventede sejr, og Ståle Solbakkens mandskab gav dermed ikke FC Midtjylland yderligere snor i toppen af tabellen.

Inden næste søndags brag i Herning er midtjyderne fire point foran de forsvarende mestre.

Se også: Comeback midt i sorgen: - Fylder mig med varme

Se også: Pres på FCK: FCM kværner videre

Råt for usødet: Så saftig bliver Bendtners bog

Brøndbys dilemma: Kan tvinge Kaiser ud