Raser mod AGF: 'En fucking hån'

Et billede på Twitter, der viser, hvordan AGF-fans er stimlet sammen på tribunerne under mandagens Superliga-kamp mod Vejle Boldklub er ikke gået ubemærket hen.

'Det her er en fucking hån mod de klubber, som prøver at være sit ansvar bevidst i denne tid,' lyder det i Twitter-opslaget, der er blevet flittigt diskuteret.

I kommentarsporet til opslaget raser fodboldfans over, at de ikke mener, AGF har respekt over for corona-restriktionerne.

Tirsdag fortæller sikkerhedschefen hos AGF, Morten Bjørkmann, i en pressemeddelelse, at man har evalueret kampens gennemførelse, efter der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om tilskuerne stod for tæt.

Og konklusionen er klar.

Evalueringen giver anledning til at stramme op på nogen af retningslinjerne på Ceres Park, lyder det.

En fejl fra vores side

- Der var perioder i kampen, hvor vores fans i stemningsafsnittet stod op og derfor også var for tætte. Og det er ikke godt nok. Det følger vi op på i dialog med vores fans, så vi sikrer, at det ikke sker igen, fortæller Morten Bjørkmann.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter kampen gik AGF-spillerne ud på løbebanen for at takke af for kampen, og det var en overtrædelse af myndighedernes anbefalinger, da holdet skal blive på banen.

- Det var en klar fejl fra vores side, at vi ikke fik sikret, at truppen forblev på banen, da det skabte for stor tæthed på vores stemningsafsnit, indrømmer Morten Bjørkmann.

De vil nu, i samarbejde med Østjyllands Politi, se på, hvad de kan gøre bedre for at overholde retningslinjerne fremover, afsluttes det.

Man skal overholde retningslinjerne

Ekstra Bladet har været i kontakt med direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, for at høre, hvordan de forholder sig til billederne fra mandagens kamp, der viser den tætpakkede tribune.

- Jeg vil ikke forholde mig til billeder. Jeg vil forholde mig til, hvis vi konkret kigger på det og taler med AGF omkring det, fortæller Claus Thomsen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Vi tænker, at i udgangspunktet, så skal man, når man laver 3F Superliga-kampe, overholde de retningslinjer, der er givet i bekendtgørelsen.

- Man skal ikke være tættere end det, man skal sidde ned i al væsentlighed og man skal holde den afstand, man er givet, i forbindelse med den godkendelse man har fået fra politi og beredskabmyndigheden.

