Raser over kæmpe tv-brøler

Tv-seere fik ikke mulighed for at se Superliga-kampen mellem Randers og OB færdig. På Eurosport 2 kom der pludselig reklamer i stedet for tv-signalet fra Randers

I sidste weekend var det streamingtjenesten Dplay, den var gal med.

Det var ikke muligt at se dele af kampene SønderjyskE-Hobro og Silkeborg-AaB. Hvis man ville se en af kampene, kom beskeden 'Kan ikke afspille video - der skete noget uventet' frem.

Søndag var der så problemer igen.

Denne gang kunne Superliga-fans ikke se kampen mellem Randers og OB færdig. Eurosport 2, hvor kampen blev vist, gik på reklamer inden slutfløjt.

Det har fået flere Superliga-seere og fans op i det røde felt.

På Dplays Facebookside har flere ytret deres utilfredshed.

Sten Jørgensen skriver: 'Simpelthen ikk tillade sig at sende reklamer over en kamp, der ikke er spillet færdigt. Hva fanden tænker i på eller med. I er da ikk voksen nok til at styre det her.'

Jens Kristian Jensen skriver: 'Det er godt nok ringe, sender reklamer inden Randers og OB er spillet færdig. Overvejer at slette dem igen.'

Hans Hansen, der har ramt Caps Lock-knappen, skriver: 'HVAD FANDEN LIGNER DET AT SENDE LORTEREKLAMER I OVERTIDEN? DET IKKE I ORDEN. DER MISTEDE I MINDST 1 KUNDE.'

Superliga-seere fik ikke mulighed for at se Randers-OB til ende, da der pludselig kom reklamer inden slutfløjt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Også på Twitter vækker de pludselige reklamer undren.

Benjamin Lillelund skriver: 'Gik Eurosport seriøst lige på reklamer med 1 1/2 minut tilbage af Randers mod OB?'

Patrick Størner skriver: 'Så gad Eurosport ikke se mere af Randers-OB.'

Kampen mellem Randers og OB sluttede 0-0.

Teknisk fejl

'Vi oplevede desværre en teknisk fejl under Randers-OB kampen, som betød, at vi gik på reklamer før tid. Det er vi selvfølgelig utrolig kede af og beklager meget til alle seerne derude. Vi arbejder på højtryk for at finde ud af, hvordan fejlen kunne ske, så vi kan undgå, at det sker en anden gang', skriver Discovery Networks Danmarks Kommunikations- og PR-chef, Lena Bøgild Willard, i en mail til Ekstra Bladet.

Problemerne på Dplay i sidste weekend og nu reklamer under kampen på Eurosport 2 falder, efter at tv-krigen mellem Yousee og Discovery Networks Danmark rasede.

De kunne ikke blive enige om betingelserne for Discovery Networks Danmarks kanaler hos Yousee. Resultatet blev, at siden 1. januar har det ikke været muligt at se bl.a. 6'eren, Canal 9 og Eurosport 2 som Yousee-kunde.

