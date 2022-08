Raser over spørgsmål: - Det siger sgu da sig selv!

Timingen for et interview med Horsens-angriberen Anders K. Jacobsen kunne nok have været bedre. Skarpretteren var ikke just i humør til at svare på for mange spørgsmål efter nederlaget til OB

Øjnene var særdeles store, og han kiggede forundret på journalisten, hver gang vedkommende stillede ham et spørgsmål.

For ja... Det er aldrig sjovt at troppe op foran et kamera og en mikrofon efter et nederlag.

Det demonstrerede Horsens-profilen Anders K. Jacobsen under alle omstændigheder, da Viaplay Groups reporter Rasmus Stigsen interviewede angriberen efter 0-1-skuffelsen til kriseramte OB mandag aften.

32-årige Jacobsen havde ikke en forklaring på, hvorfor hverken ham eller resten af Horsens-mandskabet ikke fandt netmaskerne i Odense, og så faldt de sure ord ellers.

- Ej, men det er jo klart. Nu står du og kaster de spørgsmål lige i hovedet på mig. Enhver kan jo se det. Vi skal have tre point med hjem herfra, så det er pissetungt.

- Udover nederlaget, hvad er det så, der irriterer dig ved den her fodboldkamp?

- Jamen - det siger sgu da sig selv, gør det ikke? Vi taber! Vi får ikke point med hjem. OB vinder 1-0. Det er flot af dem, men det er bare ikke godt nok, at vi ikke får scoret, siger han, inden han slutter af med at sige, at det også 'siger sig selv', når han bliver spurgt til sin egen utilfredshed over ikke at score.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AC Horsens-cheftræner Jens Berthel Askou efterlyser en ny angriber, inden transfervinduet smækker i. Det sagde han selv i kølvandet af mandagens strabadser

- Der er ingen tvivl om, at truppen er for smal. Vi mangler en ny angriber. Det er ikke nogen hemmelighed. Der er stadig jagtsæson, så vi må tage geværet med, sagde han til blandt andre Ritzau.

Efter nederlaget står Horsens fortsat noteret for otte point i Superligaen, og OB fik en tiltrængt oprejsning efter en forfærdelig start.

Cheftræner Andreas Alm fik også forlænget sit ophold i det fynske. Svenskeren havde i den grad kniven for struben inden mødet den 'Den Gule Fare'.

Med sejren rykker de blåstribede væk fra sidstepladsen, men er stadig under nedrykningsstregen.

