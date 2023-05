Reagerer på fan-sammenstød: - Utilstedeligt

Lørdag aften udspillede der sig nogle særdeles kedelige scener på Glostrup Station.

Flere FCK- og Brøndby-fans stødte voldsomt sammen, og videoer viser, hvordan uskyldige borgere måtte løbe væk for at slippe væk fra slåskampene.

FC København har allerede været ude og tage afstand fra episoden, og det samme gør Brøndby nu.

- Officielle fangrupper fra begge klubber har sammen været ude de seneste dage og opfordre alle til et fredeligt derby. At en sådan episode alligevel opstår som den i går på Glostrup Station, viser desværre, at der er individer som vælger at sætte deres egen agenda højere end fællesskabets ønsker.

- Det er utilstedeligt, og vi håber og tror at politiet hurtigt kan få identificeret og pågrebet gerningsmændene, skriver Brøndbys pressechef, Christian Schultz, i en sms til Ekstra Bladet.

Annonce:

På videoerne, der har cirkuleret på de sociale medier, ser man fans fra begge klubber, der går i kødet på hinanden. Nogle af dem iført klubfarver og elefanthuer.

- Vi har set de samme klip og hørt, hvad politiet siger om et tilsyneladende koordineret sammenstød mellem de to grupper. Det er komplet idiotisk og utilstedeligt - ikke mindst når tilfældige forbipasserende kommer i klemme i det.

- Det tager vi skarp afstand fra, og vi vil selvfølgelig bidrage til politiets arbejde bedst muligt., skriver FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, i en SMS til Ekstra Bladet.

Københavns Vestegns Politi har bekræftet over for Ekstra Bladet, at de efterforsker sagen.

Søndag morgen var meldingen, at der endnu ikke er nogen anholdte i sagen.

Politiet har tidligere oplyst over for Ekstra Bladet oplyst, at flere af de involverede er kendte ansigter fra hooliganmiljøjet.