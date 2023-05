Reagerer på fan-slagsmål: - Komplet idiotisk!

Ved du noget, så kontakt Ekstra Bladet på 1224@eb.dk

Slag, spark og romerlys.

Der udspillede sig nogle voldsomme scener på Glostrup Station lørdag aften. Her endte fans af FC København og Brøndby i et sammenstød, der også er blevet dokumenteret på de sociale medier.

Her kan man se, hvordan de to fangrupperinger går i kødet på hinanden med slag og spark, hvilket blandt andet ender med at gå ud over en ældre kvinde, der bliver væltet omkuld.

Nu reagerer FC København på hændelsen, der i øjeblikket efterforskes af politiet.

- Vi har set de samme klip og hørt, hvad politiet siger om et tilsyneladende koordineret sammenstød mellem de to grupper. Det er komplet idiotisk og utilstedeligt - ikke mindst når tilfældige forbipasserende kommer i klemme i det, skriver FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, i en SMS til Ekstra Bladet.

- Det tager vi skarp afstand fra, og vi vil selvfølgelig bidrage til politiets arbejde bedst muligt.

Politiet med appel

Tidligere på aftenen har Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet oplyst, at flere af de involverede er kendte ansigter fra hooliganmiljøjet.

På nuværende tidspunkt er der dog endnu ikke foretaget nogle anholdelser i sagen, men politiet håber, at det ændrer sig i løbet af aftenen. De kommer samtidig med en appel.

'For nu er vi ikke bekendt med nogen forurettede, men vi opfordrer til, at man kontakter os, hvis man har været udsat for noget i forbindelse med slagsmålet. Samtidig opfordrer vi også vidner til at kontakte os,' skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Lørdagens sammenstød ser dog ikke umiddelbart ud til at ændre på politiets håndtering forud for søndagens derby, hvor FC København gæster Brøndby Stadion.

Den bliver med andre ord behandlet som alle andre derbys, der er betegnet som en højrisikokamp.

Søndag vil det være første gang siden 7. august sidste år, at fans fra både FCK og Brøndby er til stede til et derby. Opgøret fløjtes i gang klokken 16.00.

Ekstra Bladet forsøger også at få en kommentar fra Brøndby IF.