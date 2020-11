Reagerer på gammel sag: - Det er vanvittigt

Randers FC klagede i foråret forgæves over, at Horsens' angivne startopstilling ikke svarede til den, de stillede med i en Superliga-kamp. Kronjyderne står fortsat ved klagen, mens daværende Horsens-manager Bo Henriksen omvendt ikke begriber, at der kom en sag ud hændelsen

1. marts 2020 vandt Randers 2-1 i Horsens.

Du er tilgivet, hvis du ikke lige kan huske den kamp. Det er jo ved at være længe siden.

For nyligt er der dog kommet fokus på sociale medier på en klage fra Randers. Kronjyderne indberettede efter kampen Horsens til DBU for at have givet en 'forkert taktisk startformation'. En klage, som de ikke fik medhold i.

Randers skrev, at de 'med garanti kan sige, at en AC Horsens-spiller spillede i angrebet i kampen, selvom han på startformationen var angivet som midtbanespiller'.

Tidligere Horsens-spiller Simon Ayo Okosun var angivet som central midtbanespiller i Horsens' startformation, men spillede angriber. Det fik Randers til at klage. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har talt med Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers. Han fortæller, at nu tidligere Horsens-spiller Simon Ayo Okosun var opgivet som midtbanespiller, og Hallur Hansson som angriber, men at de ikke holdt sig til de positioner.

Forklarer klage - I vandt kampen. Kunne I ikke være ligeglade? - Nej, et eller andet sted, så bruger vi de opstillinger, vi får. Der er meget forberedelse i løbet af en uge, så er det klart, at når vi får noget en time inden kampstart, som ikke er sandt, så kan vi højest forvente det. - I hvert fald hvis det ene hold gør det, og det andet ikke gør. Så er det ligegyldigt, om man har vundet eller tabt, fordi så danner det også præcedens fremadrettet, siger Søren Pedersen. - Der har vi aftalt i Divisionsforeningen og klubberne, at de opstillinger, vi giver til hinanden, det er også den måde, man stiller op på. Det er også en service til tv, at de har noget at kommentere retvisende overfor. - Er du så ærgerlig over ikke at få medhold, nu når I syntes, at de gik mod reglerne? - Nej, der er blevet taget meget fat i det internt, så der er taget hånd om det. - Fodbold er jo dynamisk, og man kan i princippet ændre opstilling efter 0,1 sekund. Det er der vel ikke noget galt i? - Nej, det kan man sige. De kan jo skifte den med det samme, men det var ikke tilfældet her. Der var decideret byttet rundt på den position. - Randers-cheftræner Thomas Thomasberg er af flere Superliga-fans blevet kaldt tudefjæs. Tror du det her hjælper på det prædikat? - Ej, det ved jeg ikke, om det gør, men det er jeg i princippet også bedøvende ligeglad med. Vi har nogle retningslinjer, som vi kører efter, og dem skal alle selvfølgelig indordne sig efter. - Horsens skriver i deres redegørelse, at jeres venstre midtbane rykker ind som central midtbanespiller i jeres opbygningsspil. Er det ikke det samme, som når de rykker en midtbanespiller op i angrebet? - Nej, det er det i den grad ikke. Vi spiller i en 4-4-2 og har en kantspiller, som søger ind i mellemrummet, så er han stadig en del af midtbanen. Der er væsentlig forskel på, om Okosun er angriber eller midtbane, og Hansson spiller omvendt. - Det er to forskellige spillere, der bytter plads. Hos os er det én spillers position. Der er kæmpe forskel.

Daværende Horsens-manager Bo Henriksen forstår ikke meget af klagen.

- Jeg synes, det er vanvittigt, at der overhovedet er kommet en sag ud af det for det første, og for det andet er det utroligt, at Søren gider at bruge energi og tid på det, når de vandt kampen 2-1, og vi indgav den rigtige formation, men lad nu det ligge, siger Bo Henriksen til Ekstra Bladet.

Den nuværende TV3 Sport-ekspert undrer sig over klagen. Foto: Lars Poulsen

Horsens skriver blandt andet i deres forklaring, at 'de er meget forbavset over denne indberetning', og at 'Horsens vel ikke er pålagt at oplyse sine modstandere, hverken under eller for den sags skyld før kampen, at spillerne i løbet af kampen vil skifte position'.

Samtidig skriver de også, at 'selvom man er træner, kan man jo ikke fortælle spillerne nøjagtigt, hvor de skal løbe hen'.

