Reddede fan fra kræft: - Vi har stadig kontakt

Den polske angriber Kamil Wilczek er brandvarm for tiden i Superligaen, hvor han har scoret 12 gange i 13 kampe, og Brøndby anfører har en høj stjerne hos både trænerstab og fans. Men også Wilczek har perioder, hvor det ikke lige går som håbet, og i foråret havde angriberen otte kampe i streg, hvor han ikke kom på tavlen.

Heldigvis for Kamil Wilczek kan han få støtte, når det ikke lige kører, for polakken fortæller nu, at han fortsat holder kontakt med en Brøndby-fan, der hedder David Brian Nielsen.

De to hænger nemlig sammen.

Da Brøndby-angriberen den 28. august i 2016 var i gang med sin opvarmning før opgøret mod FC København, sparkede polakken som altid lidt på mål. Men det var ikke alt, der ramte. En bold sparkede han i hovedet på David Brian Nielsen, der var på stadion, og han endte med at få det så skidt, at han måtte på hospitalet.

Her fandt man ud af, at han havde en hjernetumor. Den er siden blevet opereret væk, og på en måde var Wilczeks vildskud med til at afsløre en hjernetumor.

Nu fortæller polakken så, hvordan han oplevede situationen.

- Der kom noget godt ud af en dårlig situation. Jeg husker det. Han hedder David Nielsen, og vi har kontakt den dag i dag. Jeg sparkede hårdt, og jeg ramte ham lige i hovedet. Jeg løb med det samme hen for at se, hvad der var sket.

- Det var tydeligt, at der var noget i vejen. Efter kampen spurgte jeg lægen, hvad der var foregik, og jeg fik besked om, at det ikke var godt. Jeg har stærke følelser omkring det her. Folk skrev senere, at jeg reddede hans liv, men... Det var en meget emotionel oplevelse for mig.

- David havde en endnu værre periode efterfølgende, og han var igennem en lang genoptræning. Jeg har mødt ham mange gange siden, og for ikke så længe siden, hvor jeg havde en svær periode, skrev han en besked til mig. Det er en af de historier, der vækker de største følelser i mig, siger Kamil Wilczek til det polske medie Laczy Nas Pitka.

I interviewet fortæller Kamil Wilczek blandt andet også, at han håber på at score masser af mål fremadrettet for Brøndby IF, og at han meget gerne vil være den mest scorende udlænding i Superliga-historien. Med 85 mål er Dame N' Doye den udlænding, der har scoret flest gange i Superliga-historien.

