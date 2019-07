Redder AGF fra nedtur

HOBRO (Ekstra Bladet): AGF drømmer om top 6, men der skal mere til, end der blev vist mod Hobro, hvis det mål skal nås. Selv om århusianerne pressede i slutfasen lykkedes det kun at få det ene point med hjem fra mødet med nedrykningsaspiranterne.

1-1 blev slutfacit i et opgør, der havde meget tempo, men kun momentvis godt spil. Jesper Juelsgård var manden, der sørgede for det ene point, da han headede et hjørnespark fra Casper Højer ind bag Jesper Rask i hjemmeholdets mål 20 minutter før tid.

Det skete 10 minutter efter at hjemmeholdets publikum eksploderede i jubel efter et flot føringsmål i scenesat af de to hurtigløbere Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan.

To gyldne spillere for Peter Sørensen.

Hobros træner, Peter Sørensen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men glæden over at have dem kan blive kort for Hobro-træneren. For det er jaget og interessant bytte for andre og mere pengestærke klubber.

Og dette billede er formentlig forstærket efter premierekampen, hvor Babayan ved scoringen førte bolden frem ad banen og sendte en præcis ydersideaflevering på tværs til Sabbi, der resolut sendte den ind bag en chanceløs Oscar Whalley i det århusianske mål.

Derefter pressede gæsterne voldsomt, og det udløste blandt andet en stor chance til Casper Højer, men hans skud blev reddet med en fodparade af Jesper Rask.

Selvfølgelig til stor ærgrelse, for de tilrejsende AGF-fans, der ikke uventet fyldte hele udebane-afsnittet på DS Arena.

Og man kunne høre dem før kampen, hvor også hele AGF-ledelsen kom ind på grønsværen for sammen med spillerne at hilse ud til flokken - og dermed vise deres solidaritet med den protest-aktion, der blev sat i værk, da dommer Peter Kjærsgaard kort efter fløjtede op.

Fra det øjeblik og i hele 1. halvleg var der stort set tavshed fra den hvide væg. Og det var der, fordi den den århusianske klubs fan-skare er dødtræt af, at AGF er sat til at spille stort set alle deres kampe på hverdage.

- Fodbold skal spilles i weekenden, kunne man læse på et stort medbragt banner. Men sådan er det altså kun sjældent for deres yndlinge, der efter pausen dog igen fik den vanlige entusiastiske verbale opbakning fra de fremmødte.

Træner David Nielsen havde Nicolai Poulsen med i startopstillingen på midtbanen som den eneste nyerhvervelse, mens to andre Nicklas Helenius og senest ankomne Alex Gersbach slet ikke var med i truppen.

Hans kollega Peter Sørensen præsenterede blandt andet Mads Hvilsom som ny mand.

Og han var fra start med som en af to frontangribere, men glæden over at være tilbage på det stadion og i den klub, hvor han for nogle år siden bombede sig til tops som Superliga-topscorer, blev kort.

Hobros Mads Hvilsom må forlade banen med skade og får trøst af Hobros træner Peter Sørensen i 3F Superliga-kampen mellem Hobro IK og AGF på DS Arena i Hobro. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Allerede efter et kvarter måtte han nemlig humpe fra banen – tilsyneladende på grund af en lyskeskade – og lade sig afløse af en anden af Hobros nye, Oliver Thychosen.

Generelt bød 1. halvleg ikke på ret mange højdepunkter. Der var halve muligheder i begge ender, men ingen gennemspillede angreb til store chancer.

