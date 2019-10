Reddet af monster-drop

ESBJERG (Ekstra Bladet): FC Midtjylland fortsætter med at vinde, selv om topholdet langt fra imponerer. Fredag aften skulle man igen vækkes af et mål til modstanderen, før det blev bare en smule interessant at glo på.

Men det er nok for midtjyderne, for de skraber sejrene sammen. Denne gang på bekostning af Esbjerg, der blev fældet af en skade til Rodolph Austin og en fejl af Jeppe Højbjerg.

Det var ellers ved at gå helt galt for midtjyderne allerede efter en god håndfuld minutter. Her kom Jesper Hansen på skovtur, da Yuri Yakovenko nåede først i en løbeduel ned mod gæsternes mål.

Keeperen fejede ukraineren i græsset og luntede tilbage i buret med halen mellem benene og et gult kort. En korrekt dom af Peter Kjærsgaard, da Yakovenko havde trukket bolden med ud i en spids og ufarlig vinkel mens FCM-forsvaret så småt var på plads.

Jesper Hansen virkede for en sjælden gang skyld en anelse usikker i sine indgreb, og efter 20 minutter var han igen ved at blive fanget på mellemhånd.

Denne gang havde Mathias Kristensen set, at FCM-målmanden stod langt ude, så Esbjergs kant forsøgte sig med en følt afslutning fra 45 meters afstand – sådan cirka.

Jesper Hansen nåede med nød og næppe at redde kastanjerne ud af ilden med det yderste af poterne og via stolpen.

Superligaens førerhold sad tungt på boldbesiddelsen, men farligt blev det sjældent. Helt konkret fordi, der kom en jamaicansk granitblok i vejen, hver eneste gang midtjyderne vovede sig nær feltet. Rodolph Austin var her, der og alle vegne, men mest af alt i haserne eller på kroppen af FCM-spillerne.

Et frispark af Emiliano Marcondes, der kyssede sidenettet, var det farligste, FCM leverede i første akt.

Udeholdet fortsatte med at trykke på speederen, men det var Esbjerg, der skabte chancerne, og efter en lille halv time faldt Yakovenkos hammer!

Ukraineren viste i sidste runde, han har en sublim sparketeknik, og det gav han prøver på igen fredag aften. Denne gang brugte han venstrebenet til at hamre kuglen i kassen fra distancen.

Scoringen vækkede de midtjyske søvngængere, og så skete det, der bare ikke måtte ske for Esbjerg. Rodolph Austin gik ud med en skade, og ganske rigtigt, så blev der straks mere plads til FCM.

Med 20 minutter igen slog en ellers usynlig Awer Mabil et indlæg i feltet, og her dukkede indskiftede Mikael Anderson op og bragte balance i regnskabet. Det indlæg havde den brølstærke jamaicaner clearet…

Ondt blev værre for det vestjyske bundhold med et kvarter igen, da et hjørnespark sejlede hele vejen igennem feltet til en umarkeret Alexander Scholz, der sendte en halvsløv afslutning ind under Jeppe Højbjerg, der ikke så heldig ud. Hvad mon Austin havde gjort ved det hjørnespark?

Værterne skulle have haft point med fra fredagskampen. Særlig Adrian Petre burde have udlignet i slutminutterne, men rumæneren afsluttede elendigt på sin friløber.

