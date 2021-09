Reddet af spøgelsesmål

AGF scorede to mål på hjørnespark og sænkede Silkeborg på kunstgræsset. Det afgørende mål skulle dog aldrig have været scoret

AGF er endelig kommet på rette spor i Superligaen. Mandag aften vandt aarhusianerne på en svær udebane uden at spillet på nogen måde var prangende.

At 2-0-målet så var en spøgelsesscoring på et hjørnespark, der aldrig burde være dømt, det lever David Nielsen og co. nok fint med.

Faktum er, at scoringen punkterede Silkeborg endeligt, og AGF kunne dermed køre en forholdsvis sikker sejr i land uden for alvor at have truet i åben spil...

AGF åbnede bedst, hvor særligt Mikael Anderson rev taktstokken til sig og satte sig igennem mod Silkeborgs mål ved flere lejligheder.

Men det udmøntede sig ikke til chancer for gæsterne, der frøs foran mål.

Meget bedre var det ikke for Silkeborg, der fik ædt sig langsomt ind i opgøret. Særligt over kanterne lurede de offensive backs, Gustav Dahl og Rasmus Carstensen, som gribbe omkring AGF-feltet.

Historien var den samme for værterne. Der kom ikke én afslutning indenfor målrammen i første akt, der var som ét langt forspil uden nogen form for forløsning.

Kent Nielsen havde også kedet sig i første halvleg. Han reagerede i pausen ved at smide Sebastian Jørgensen ind på kanten for at skabe noget ravage og låse kampen op. Det illustrerer meget fint den medvind, som oprykkerne har på cykelstien i denne sæson.

Det var også hjemmeholdet, der pressede på og fik den første afslutning indenfor rammen efter 58 minutter… Langskuddet fra Stefan Thordarsson sad lige i favnen på Jesper Hansen.

Efter en time kom pulsen for første gang over hvilestadiet, da Jon Dagur Thorsteinsson satte sig igennem i feltet. I en duel mod Tobias Salquist lod islændingen sig falde.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt var ikke i tvivl. Film og gult kort til Mr. Hyde-udgaven af Thorsteinsson, der reagerede helt som ventet ved at smide sig og rulle rundt i det lille felt i afmagt og frustration over dommerens helt korrekte dom.

I den helt anden ende af den hviee præstationsskala finder man Yann Aurel Bisseck, der igen var bomstærk i defensiven. Føringsmålet med 20 minutter retur var også høj klasse. Et hjørnespark snittede det glatte plastic, inden tyskeren kom buldrende ind i læderet og headede føringen ind via stolpen.

Så var Silkeborgs medvind pludselig forvandlet til stiv modvind.

To minutter senere var den gal igen i Silkeborgs ende. På flere parametre. For AGF fik tildelt et hjørnespark, der var helt hen i vejret.

Bolden var tydeligvis ude over baglinjen, da Jon Thorsteinssons indlæg blev blokeret af Thordarson. Dermed et målspark til Silkeborg i den ideelle verden.

Det blev i stedet et hjørnespark, som Nicklas Helenius clearede lige ud i konvolutterne på Mikael Anderson, som hamrede 2-0-målet ind. Rekordkøbet er ved at betale godt tilbage… Men det skulle aldrig have været en AGF-scoring.

Men to hjørnespark. To Mål. På to minutter. Inden mandagskampen havde AGF kun scoret ét dødboldsmål – et straffespark.

Dermed har AGF nu hentet syv point i de seneste tre kampe.