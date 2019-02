Reddet af træværket: OB holder liv i drømmen

Tre point, hurtigt videre.

Det må vist være OB-skriften fra OB's side efter søndagens Superliga-opgør mod Vejle. For det var ikke kønt. Langt fra. Men de tre point luner hos fynboerne, der fik en miserabel start på Superliga-foråret i sidste weekend.



Til tider var det svært at tyde, om det var en træningskamp i sæsonopstarten, eller om det rent faktisk var en officiel kamp i den bedste danske række med tre point på spil. Det var kun Vejle-træner Adolfo Sormanis høj-tonede vokale input fra sidelinjen, der vidnede om, at der var noget på spil.

Et af første halvlegs mest dramatiske øjeblikke kom, da OB-angriberen Anders K. Jacobsen var i duel med Vejles Branko Ilic. Bolden ramte Vejle-spilleren på hånden, og da de efterfølgende tv-billeder rullede henover storskærmen, var hjemmepublikum ikke tilfredse med, at der ikke blev fløjtet for straffespark. Det lod til, at de havde en sag.

Mere tilfredse blev de kort før pausen. Først kom Casper Nielsen til en stor chance efter fint OB-småspil, men efter 42 minutter kom forløsningen. Jacob Barrett Laursen listede bolden i mål til 1-0 efter flot forarbejde af Jens Jakob Thomasen, der driblede fornemt igennem Vejles defensiv.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jacob Barret fejrer sin scoring. Foto: Ritzau Scanpix



Rejste sig med besvær

OB blev i forårspremieren hamret i stykker af FC København med hele 6-1, og det var som om, at det sad i baghovedet på fynboerne. For efter føringen blev de bange for at have fordelen.

I anden halvleg stillede hjemmeholdet sig dybere og dybere på banen, mens Vejle overtog spillet og pressede på. Det er set før i fodboldens verden, at en føring kan gøre selv de bedste magelige, og det var ved at ske igen midt i anden halvleg.

Her smadrede Vejle et frispark på trekantssammenføjningen efter et forsøg fra svenske Melker Hallberg, der nemt kunne have punkteret OB-ballonen, der dog endte med at holde luft i 90 minutter plus det løse.

Vejle burde have udlignet. De havde spillet til det. Men sådan fungerer det ikke altid i fodboldens verden. OB tog sejren og rykker for en stund nærmere top seks.

Se også: Unik OB-hyldest til Lars Høgh