Reddet til sidst

FCK savnede Skov: Unge Carlo Holse slog ikke til i første forsøg som afløser for topscoreren

Takket været to sene energimål af U/21-landsholdsspiller Jonas Wind og evigunge Dame N'Doye blev det alligevel til fuld gevinst til de danske mestre fra FCK i kamp nr. 1 efter salget af topscorer Robert Skov.

Lad os slå fast:

Robert Skov var stærkt savnet, fordi afløseren for den frafaldende topscorer, Carlo Holse ikke slog til i første forsøg, da FCK vandt med 2-0 i Horsens.

Forskellen er til at få øje på.

Tre år, seks centimeter og en masse mål.

Det er en tung arv, som den 20-årige Carlo Holse i hvert fald for en tid skal løfte hos de danske mestre FCK efter lørdagens overraskende lynsalg af Superligatopscoreren til tyske Hoffenheim.

Den nye mand på højrekanten, som i foråret var udlejet til bronzevinderne Esbjerg, er noget så sjældent i FCK som en spiller af 'egen avl'.

FCK-scoringerne lod vente på sig. Foto: Ernst van Norde.

Carlo Holse havde vel tre muligheder for at komme på scoringslisten, men enten blev skuddet blokeret eller også blev til en kikser.

Mestrene manglede Robert Skovs vilde skud fra distancen til at åbne op fra distancen.

Horsens fik held til at drille de danske mestre ved at stå langt tilbage.

Det betød, at gæsterne sendte den ene høje bold efter den anden ind i feltet.

En enkelt gang var det ved at give mål, da Dame N'Doye tidligt i 2. halvleg headede på foden af stolpen.

Da kampen mere og mere lignede en nulløsning, fik Jonas Wind held til at trampe sig igennem og score i to forsøg.

Kort forsøg slog Dame N'Doye sejren fast med målet til slutresultatet 2-0.

Dermed undgik hjemmeholdet en gentagelse af blamagen fra sidst, hvor FCK vandt en tennissejr på 6-1

Allerede efter et halvt minut fik dommer Jakob Kehlet brug for det gule kort, da hjemmeholdets færing, Hallur Hansson gik alt for hårdt til FCK's nye uruguyanske back Guillermo Varela.

Denne havde i dagens anledning afløst svenskeren Pierre Bengtsson på venstre back, men lignede ikke en løsning på problemet.

Løsningen sad måske på tilskuerpladserne.

I hvert fald var FCM's salgsaktuelle venstre back, Marc Dal Hende med en fjern fortid i FCK til stede i Horsens i stedet for at nyde den sidste rigtige sommerdag i denne ombæring.

Til dagens kamp var hjemmeholdets hardcore fans blevet forvist fra deres sædvanlige plads bag det ene mål, fordi tilskuerpladserne er ved at blive fjernet for at gøre plads til den kommende koncert med Pink.

