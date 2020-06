Regeringen i mindretal: Nægter at åbne for tilskuere

Der er flertal uden om regeringen til at åbne for flere tilskuere allerede fra den kommende weekend

Regeringen er havnet i mindretal i forhold til at få flere tilskuere til de danske Superliga-stadions.

Mandag eftermiddag forhandlede idrætsordførerne for Folketingets partier. Og her stod det klart, at der tegner sig et flertal uden om regeringen til at acceptere flere tilskuere på de danske stadions.

Alliancen består af Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der repræsenterer et flertal i Folketinget. De er parate til at acceptere flere tilskuere til kampene i de bedste danske fodboldrækker allerede fra den kommende weekend.

Tøffe revser topholdet: Nedslående besked: I når aldrig FCK til sokkeholderne

Regeringen er imod den tankegang. Sammen med SF og Enhedslisten vil man mødes igen 20. august for at diskutere, hvor meget der kan åbnes yderligere for tilskuere i Superligaen.

- Jeg forventer, at ministeren (Joy Mogensen, red.) vender tilbage til os for at lytte til vores synspunkter og finde en løsning. Situationen er den lige nu, at hun har et flertal imod sig. Og det er normalt aldrig det bedste udgangspunkt, siger Radikale Venstres idrætsordfører, Jens Rohde, til Ekstra Bladet.

Flertallet i Folketinget er parat til at åbne allerede fra den kommende weekend og give mulighed for fuld kapacitet fra den nye sæsonstart.

- Klubberne skal have mulighed for at sælge sponsorater og sæsonkort. Vi skal ikke sidde og vente med at træffe en afgørelse til 20. august. Det påvirker klubbernes drift og handlemuligheder.

- Det er klart, at vi forbeholder os ret til at ændre på beslutningen, hvis der hen over sommeren sker en dramatisk udviklingen i smittetrykket. Med vores model vil vi gerne vise tillid og frihed til klubberne. Regeringen ønsker det modsatte, fastslår Jens Rohde over for Ekstra Bladet.

Venstres idrætspolitiske ordfører, Britt Bager, kalder det en meget overraskende udvikling.

- Kulturministeren kan ikke sidde flertallet overhørig. Vi vil gerne åbne og give klubberne mulighed for at sælge sponsorater og sæsonkort her og nu. Klubberne har hidtil håndteret det her formidabelt. Derfor vil vi også vise dem yderligere tillid. Det har regeringen ikke ønsket, siger Britt Bager.

Kulturminister Joy Mogensen og justitsminister Nick Hækkerup deltog i forhandlingerne for regeringen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra kulturministeren.

Læs meget mere om spillet i kulisserne i den danske Superliga i 'Superligaen Indefra' lige her (+)