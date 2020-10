Regeringen udeblev: - Politisk arrogance

Ingen fra regeringen var til stede under søndagens kamp, hvor FC København havde inviteret politikerne på stadion for at se, hvordan fodboldkampene afvikles under corona

FC København inviterede søndag politikere på stadion for at vise dem, hvordan fodboldkampe bliver afviklet under coronapandemien.

Kun seks politikere takkede ja til invitationen, men ingen fra regeringen var iblandt.

Og det ærgrer FCK-direktør Lars Bo Jeppesen, der kalder det manglende fremmøde for 'politisk arrogance'. Han efterspørger en dialog med politikerne om restriktionerne.

- Jeg var skuffet og overrasket. Det er jo dem, der har lukket os ned. Og når man har lukket fodbold-Danmark ned, så har man som minimum pligt til at interessere sig for en dialog, fortæller direktøren til Ekstra Bladet.

- Var det så sådan, at de efter at have været herinde siger, at de her steder skal det laves om, for at det er sundhedsforsvarligt, så kunne man have en dialog om det.

Politisk arrogance

Tidligere har Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, forklaret, at problemet ikke er inde på stadion, men uden for, hvor der bliver genereret en masse aktivitet. Men her mener Lars Bo Jeppesen ligeledes, at det ville kunne løses med en dialog.

- Hvis det var det, de sagde, at vi skal kunne dokumentere, at vi sørgede for, at de kom hertil på en anden måde og ikke hober sig op lige uden for, så er det den dialog, man har.

Lars Bo Jeppesen har ikke store forhåbninger til flere fans, efter ingen fra regeringen dukkede op. - Var de nu dukket op og man havde haft en god dialog, så havde jeg nok været mere fortrøstningsfuld. Når de bliver væk, så er det sværere at være positiv, fortæller han. Foto: FCK

- Det ville jeg også mene, at vi kunne håndtere, men så er det den dialog, vi skal have. Men en dialog starter med, at der er to parter, der lytter på hinanden. For mig er det politisk arrogance.

Havde anden aftale

Netop Kasper Sand Kjær var en af dem fra regeringen, som ikke tog imod FCK-invitationen.

Han forklarer over for Ekstra Bladet, at afbuddet udelukkende skyldes en anden aftale. Han tager derfor gerne imod invitationen en anden gang.

- Det var slet ikke et udtryk for andet end, at jeg havde en aftale med min familie om at besøge en gravplads for en, vi har begravet for nyligt, fortæller han.

Dialogen med politikerne om restriktionerne som FCK-direktøren efterspørger, mener han også, at de løbende har haft.

- Det har vi jo også løbende haft med Divisionsforeningen, som jo repræsenterer klubberne. Dem har vi haft løbende dialogmøder med omkring forløbet helt tilbage fra marts og frem til nu.

- Og det fortsætter vi selvfølgelig med, for det er fuldstændig afgørende, at tingene opleves hos dem, men jo også at være i dialogen om at finde løsninger. Det gear vi alle sammen er i, er, hvordan vi kan finde en vej til at opretholde så meget aktivitet som muligt, men at det foregår sikkert og forsvarligt.

Hvad er forskellen på Tivoli og stadion? Kasper Sand Kjær har over for Ekstra Bladet tidligere givet udtryk for, at der kan komme flere tilskuere på stadion end de 500 nu, når smittetallet falder. Men hvad er egentlig forskellen på Tivoli, Zoologisk Have og stadion? - Tivoli og Zoologisk Have har lige nu åbent med rigtig mange gæster. Hvor ligger forskellen i forhold til stadion, når man taler om smittetallet? - Det som sundhedsmyndighederne lægger til grund for, at der er forskel, er, at man i Tivoli bevæger sig rundt og der er afstand imellem. Men det er klart, at det stiller store krav til steder som Tivoli, hvis man skal have så mange gæster, at der kan holdes afstand og der er styr på håndhygiejne osv. - Men det tænker du ikke, at de kan på stadion? - Jo, det synes jeg jo, at klubberne har bevist. Men det som sundhedsmyndighederne advarer os imod, er de her store begivenheder, hvor mange mennesker samles på et sted og er det samme sted. Det er noget af det, der skal til for at smitten spreder sig. - Og det er forskelligt, om det er i Tivoli eller på stadion? - Ja, det er jo det, myndighederne siger. Og det lytter vi jo selvfølgelig til, men vi vurderer også hele tiden løbende, om der er stringens i, hvilke restriktioner der gælder hvor. Vi forsøger hele tiden at finde balancen mellem, at det skal være forsvarligt og sikkert samtidig med, at vi selvfølgelig gerne vil åbne op for så meget, som vi overhovedet kan. Der er jo ikke nogen af os, der er blevet politikere for at begrænse folk i at gå ind og se fodbold. - Forventer du, efter 31. oktober, at stadion vil være en af de ting, hvor der vil blive lempet på restriktionerne? - Det synes jeg er helt oplagt et af de steder, vi kigger på. Hvis vi vurderer, at det er forsvarligt, så kan vi åbne mere op der også. - Hvad tænker nu, når du siger, om det er forsvarligt, er det smittetallet igen? - Det er jo både smittetallet og et blik på, hvordan er den generelle udvikling med coronavirus i samfundet. Vis mere Luk

Klubberne kan ikke gøre mere

Kulturordføreren forklarer videre, at han har fuld tillid til, at klubberne kan håndtere corona-restriktionerne forsvarligt.

I sidste ende afhænger antallet af tilskuer dog af, hvordan coronavirus udvikler sig i samfundet, slår han fast.

- Kan klubberne gøre mere?

- Nej, det kan de jo ikke. Det er også derfor, at de står i en meget ærgerlig situation. Det kan jeg godt forstå, også for dem, er meget frustrerende. Men nej, man kan ikke pege på noget, de kunne gøre, for at vi så lige pludselig kan åbne op. For de har jo sådan set vist, at de kan håndtere det forsvarligt og ansvarligt.

Ifølge Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, så er smittetallet en af de ting, regeringen kigger på, når de skal beslutte, om der kan åbnes op for flere tilskuere på stadion. Foto: Jens Dresling/polfoto

- Så du tror ikke, at hvis du sagde ja til en invitation fra FCK, at det ville ændre noget i forhold til, at det kunne åbne op før?

- Selvom jeg ikke lige var der i søndags, så synes jeg egentlig, at jeg har et meget godt billede af, gennem den løbende dialog vi har haft i mange måneder med Divisionsforeningen, hvordan klubberne griber det an. Der er også foretaget en evaluering af sundhedsmyndighederne og politiet, da vi lavede de her forsøgskampe.

- Jeg forstår godt, at man kan tænke, at hvis de bare kunne komme og se, så kan det være, at de forstod det. Men det er nu ikke mit indtryk, heller ikke hos mine kollegaer, at det er mangel på viden om det, der gør sig gældende.

Ifølge FCK-direktøren vil de forsøge at invitere politikerne til endnu en kamp i håbet om at få en dialog omkring corona-håndteringen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen og politisk ordfører i Socialdemokratiet Jesper Petersen, som begge var inviteret til kampen.

Ifølge Kulturministeriets presserådgiver, havde Joy Mogensen ikke mulighed for at give en kommentar tirsdag. Jesper Petersen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladet henveldelser.

Afviser ét rygte - og bekræfter et andet

- Jeg følger ikke mine spillere på Instagram

Nye oplysninger: Dommer glemte reglerne

Derfor glippede det røde kort