Rejste ud som 12-årig: Lykketræf i Parken

Med et brag af en pointgivende kasse lige før slutfløjt, debuterede 19-årige Simon Adingra i Parken efter masser af modgang

Der er mange måder at markere en superliga-debut på. Oftest handler det om at gøre det så påpasseligt, at man ikke får kritik.

Men man kan også vælge at svinge højrebenet og banke bolden op under nettaget til en pointgivende scoring, mens uret hastigt nærmer sig 90 minutter.

Det sidste gjorde 19-årige Simon Adingra i 2-2 kampen mod FCK i Parken, og det mål kan blive det smukkeste afsæt på en flot karriere. Talentet er ingen i FC Nordsjælland nemlig i tvivl om.

- Er det ikke fint, at Superligaen får sådan en type mere?

Grinede FCN-træner Flemming Pedersen, som kunne fortælle, at knægten fra Elfenbenskysten såmænd allerede som 12-årig rejste hjemmefra og fik plads på Right to Dream Academy, hvorfra han siden kom til Farum.

Simon Adingra forfølges af Jens Stage i det, der skulle blive en drømmedebut i Parken. Foto: Emil Agerskov

En ankomst, der dog ikke skulle blive uden forviklinger.

- For et halvt år siden, da jeg kom til U19-holdet, blev jeg hurtigt forfremmet til førsteholdet, men da jeg trænede med dem første gang, brækkede jeg armen. Et kompliceret brud, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Så jeg var ude i lang tid. Jeg har arbejdet virkelig hårdt på at komme tilbage, men min selvtillid og glæde var helt i bund. Heldigvis har venner og familie støttet mig, så jeg kom igennem. Det er jeg meget taknemmelig for.

Om sit vilde mål sagde han:

- Det er en virkelig god oplevelse. Da jeg så bolden komme var jeg virkelig fokuseret, for jeg vidste, at jeg nok ikke ville få en chance mere. Det var min første kamp, og så er det ufatteligt, at jeg også scorer mit første mål.

Hans anfører, Mangus Kofod, smilede bredt, da han skulle beskrive Adingra.

- Han er utrolig hurtig og teknisk dygtig. Hans afslutninger er fine med begge ben, og så er han rigtig god til at udfordre. Han har et kæmpe potentiale.