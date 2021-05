Rekord-kamp: Ikke sket siden 2018

Efter en dramatisk 2-1-sejr over AGF torsdag aften fører Brøndby nu Superligaen forud for den sidste spilledag på mandag.

Det er da også tydeligt på seertallene, at kampen torsdag aften har været aldeles attraktiv.

DR medieforskning skriver på Twitter, at topopgøret havde 307.000 seere. Det betyder, at det ikke kun er den mest sete Superliga kamp i denne sæson, men faktisk den mest sete kamp siden 2018.

Til sammenligning har den næstmest sete kamp i sæsonen 287.000 seere. Der var det også Brøndby der var på banen - dengang mødte de FCK på hjemmebane.

Tallene er baseret på Kantar seer-undersøgelsen, hvor streaming-tal også indgår.

På mandag står den på den helt store kampdag, hvor det i sidste spillerunde skal afgøres, hvem der bliver danske mestre. Brøndby fører i øjeblikket med et enkelt point over FC Midtjylland, men også FCK er stadig med i kampen om mesterskabet, selvom københavnerne skal have godt med held i sprøjten, hvis de skal til tops.

Er du i tvivl om, hvilke udfald der er mulige, når Superligaens sidste kampdag løber af stablen på mandag? Det kan du blive meget klogere på her: ALT du skal vide i guld-kabalen