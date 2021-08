Rekordbeløb: Ajax tæt på Daramy-køb

Ajax har budt over Club Brugge og henter angriberen for et beløb meget tæt på 100 millioner kroner, erfarer Ekstra Bladet

Mohamed Daramy er meget, meget tæt på at blive FC Københavns hidtil største salg, erfarer Ekstra Bladet.

Raketten bliver således sendt til Ajax for et beløb meget tæt på 100 millioner kroner med mulighed for senere bonusbetalinger.

Det har ikke været nogen hemmelighed, at der på det seneste har været transfer-aktivitet omkring omkring Mohamed Daramy, for FC København har selv bekræftet, at der har været bud efter angriberen fra belgiske Club Brugge.

Et bud, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger lå omkring 80 millioner kroner, men som altså ikke i første omgang syntes højt nok for ledelsen i Parken, der i stedet har ladet uret tikke mod transfervinduets lukning i håb om nye bejlere med lyst til at byde op.

Det har lokket Ajax, der tidligere på sommeren forgæves prøvede at lande FC Nordsjælland-raketten Kamaldeen Sulemana, frem i feltet, og nu har hollænderne så overhalet de belgiske naboer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er buddet fra Amsterdam altså godt 20 millioner kroner højere end Brugges.

Aftalen indebærer også, FCK kan råde over Mohamed Daramy i torsdagens vigtige returopgør mod tyrkiske Sivasspor i kvalifikationen til Conference League.

Succes i den turnering kan sende yderligere et stort millionbeløb til den økonomisk så corona-ramte klub.

Mohamed Daramy har været helt forrygende i starten af denne sæson og har i den grad bidraget til holdets mange mål.

FCK har dog allerede hentet en mulig afløser i skikkelse af den hurtige sydafrikanske kantspiller Luther Singh.

FCK's fans kan allerede søndag eftermiddag se Daramy i aktion på hjemmebane mod Sønderjyske.

Kort efter denne artikels publicering har FCK bekræftet, at der er en ny udvikling i sagen.

- Mohamed Daramy har meddelt, at han ikke ønsker at skifte til Club Brugge NV og forhandlingerne mellem F.C. København og Club Brugge NV er derfor bragt til ophør.

- F.C. København kan bekræfte, at der er modtaget et tilbud på Mohamed Daramy fra hollandske AFC Ajax. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem parterne, og der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået, skriver FCK på deres hjemmeside.