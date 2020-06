Ren ydmygelse: Medaljedrømmen lever

FC Nordsjælland holder fast i bronzehåbet, da man kørte elendige AaB over i Nordjylland

AALBORG (Ekstra Bladet): FC Nordsjælland spiller besnærende fodbold, når det lige passer de unge tigre, og når de vel at mærke får pladsen.

Det gjorde de lørdag, da AaB blev ydmyget og gjort fuldstændig irrelevante i mesterskabsspillet med 0-4 på hjemmebane mod FCN.

Dermed kan nordjyderne fokusere på den kommende pokalfinale, men afklapsningen må give dybe panderynker i Aalborg, mens FCN holder fast i bronzechancerne med det yderste af neglene.

Det var en vild gang indianerbold, vi var vidner til den første halve time, hvor momentum svingede frem og tilbage og begge hold forkælede tilskuere og seere med gennemspillede angreb og store målchancer.

Men så stemplede Mikkel Damsgaard ind og AaB ud af kampen.

Damsgaard fik ved åbningsmålet fantastisk hjælp af Mohammed Kudus og Ibrahim Sadiq. Førstnævnte sendte Sadiq i dybden med en flænsende aflevering, og kantraketten satte Pallesen og serverede bolden for fødderne af en udækket Damsgaard i det lille felt. En opvisning i overblik og fart.

Tre minutter senere tog Damsgaard sagen i fod. Hverken Kristoffer Pallesen eller Jores Okore kunne cleare, og så hamrede den kommende Sampdoria-spiller kuglen over i det lange hjørne på smukkeste vis. Jo, Damsgaard er klar til Serie A, hvis Sampdoria da ellers overlever i den bedste italienske række…

Afklædningen af AaB fortsatte i anden akt, hvor Sadiqs hurtighed fortsatte med at gøre ondt på nordjyderne.

Efter forarbejde af netop Sadiq havnede bolden for fødderne af Lucas Andersen foran eget felt. AaB-anføreren forsøgte lettere nonchalant at lobbe bolden over Diomande, der fik tacklet den lille runde hen til Mohammed Kudus i feltet. Den chance misser en Golden Boy ikke…

Kudus fortsatte sit show i Aalborg, mens AaB havde travlt med at hejse det hvide flag.

Endnu engang fik Lucas Andersen ikke sat sig ordentligt igennem på egen banehalvdel, og så spadserede ghaneseren elegant forbi og lagde bolden fladt i nettet. Det bliver næppe i denne omgang, Kudus bliver frasorteret til Golden Boy-titlen.

AaB er nu isoleret på 6. pladsen i mesterskabsspillet, mens Farum-drengene er seks point fra AGF på tredjepladsen. Aarhusianerne har en kamp i hånden.

