Ren ydmygelse

Nabohjælp er åbenbart ikke særligt udbredt i Randers.

Selv om Hobro med en afstand på 26 kilometer er den nærmeste nabo i det jyske superliga-mandskab, må gæsterne selv redde sig ud af problemer i bundstriden efter at have indkasseret et 4-0 nederlag i nabo-opgøret.

Randers var slet ikke så gavmilde som forleden i Esbjerg, og vandt således for første gang siden genstarten efter coronapausen.

Mens hjemmeholdet endnu en gang har meldt sig ind i kampen om den ekstra europæiske plads, skal Hobro for snart hvilken gang kæmpe for livet -- i første omgang i to 'forbudt for børn-kampe' mod Esbjerg.

Emil Riis jubler nærmest undskyldende efter det første af sine to mål mod tidligere bysbørn (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Naboskabet gør, at der er spillere på de to hold med en fortid i henholdsvis Randers og Hobro.

Senest var det den tidligere Randers-spiller Edgar Babayan, som scorede det enlige mål i en 1-0 sejr til Hobro.

Tirsdag var det en Hobro-dreng, som forværrede situationen for sine tidligere bysbørn med to af de tre mål til kronjyderne.

Emil Riis sparkede hjemmeholdet foran 1-0, da han snød Simon Jakobsen for efterfølgende at lægge bolden ind i det lange hjørne uden chance for Jesper Rask.

Fire minutter senere fordoblede den tidligere OB'er Mathias Greve føringen, da han løb sig fri på en aflevering fra Simon Piesinger afsendt fra banens midte.

Senere var Emil Riis igen på færde, da han kort inde i anden halvleg trak et rødt kort på Simon Jakobsen, som først hev i Randers-angriberen udenfor straffesparksfeltet for efterfølgende at vælte ham i det kriminelle felt.

Hobros snart forhenværende målmand Jesper Rask reddede Marvin Eghos forsøg fra 11 meter pletten.

Kort efter tacklede Emil Riis sig fri i en duel med Rasmus Minor, men alene med Jesper Rask skød han ved siden af mål.

Mathias Greve bragte Randers foran 2-0, da gæsternes Jesper Bøge blev 'sat af' (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Han tog senere revanche, da han ved bagerste stolpe headede Randers foran 3-0, da et hjørnespark blev forlænget.

Det fik gæsternes træner Peter Sørensen til at give flere nøglespillere tidlig fyraften med henblik på søndagens kamp mod Esbjerg.

Så det var uprøvede kræfter som Hamse Hussein, Brandon Onkony, Don Deedson, der var på banen, da Marvin Egho gjorde det til 4-0, da han snuppede bolden fra Jesper Rask, der forsøgte sig med en dribling.

Før der kom gang i målene nåede de to trænere, Thomas Thomasberg og Peter Sørensen at komme op at mundhugges, efter Simon Piesinger havde indkasseret en advarsel for at sparke benene væk under Pål Alexander Kirkevold.

