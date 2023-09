Rent mareridt: Den glemmer han ikke

Se karaktererne: FC Midtjylland kom ikke tilbage på vindersporet, selvom en AGF'er stod for en blunder af rang. Tobias Bech blev gæsternes helt

Sikke et hæsblæsende søndagsdrama, vi blev vidner til.

Nyindkøbte Ola Brynhildsen leverede en flot debut, der bød på akrobatiske detaljer og en vigtig scoring, da FC Midtjylland var minutter fra at sejre i Superligaen for første gang siden 13. august.

Men næ nej.

Sådan skulle det ikke gå.

Selvom gæsterne fra AGF havde det svært, og det ofte gik i stå, før det for alvor blev farligt, bragte indskiftede Tobias Bech pludselig balance i regnskabet til resultatet 1-1.

Forinden havde Bailey Peacock-Farrell ellers fejlet stort ved at smide en bold direkte ud i fødderne på en modstander. Det må have været et rent mareridt.

Takket være Bechs forløsende hovedstød, hvor Lössl heller ikke så god ud, er Uwe Röslers soldater er fortsat ubesejret siden slutningen af juli, og cheftræneren var da også helt ustyrlig på sidelinjen.

Som altid.

For hjemmeholdet var en sejr godt nok tæt på at være altafgørende.

Med et skuffende exit af Europa er guldmedaljer nu nærmest et must i Herning/Ikast, hvis ikke deres målsætninger helt skal lade livet.

Se Ekstra Bladets til de to mandskaber her:

