Rent trylleri

Raphael Onyedika scorede to gange og lagde op til et mål, da Randers FC blev sat på plads i topopgøret

FC Midtjylland er et hold i knusende form i Superligaen.

Søndag var Raphael Onyedika den helt store åbenbaring, da Randers FC blev sat på plads i egen hule.

Nigerianeren stod for begge ulvenes mål i første halvleg mod kronjyderne, og da Randers FC havde skabt tvivl om udfaldet efter pausen, så kombinerede nigerianeren sig igennem med Evander til den afgørende 3-1 scoring.

Det betyder, at FC Midtjylland nu er ubesejret siden turen til Brøndby sidst i august, og det er blevet til sejre ovre FC København og Randers FC to gange i den periode.

Eneste pointtab i den periode har været ude mod FC Nordsjælland.

Dermed er FC Midtjylland inde på den kurs, som har skabt klubbens tre mesterskaber, hvor en overdådig pointhøst i efteråret har været fundamentet.

Uden den skadede topscorer Junior Brumado leverede FC Midtjylland en offensiv opvisning mod Randers FC.

Bum, 1-0 Raphael Onyedika har scoret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Evander fortsatte de overdådige takter fra pokalopgøret mod AaB i midtugen, og han ligner en spiller i sit livs form.

Konstant satte han FC Midtjylland-angrebene i scene, og denne eftermiddag blev han stærkt suppleret af bevægelige Pione Sisto samt naturligvis Raphael Onyedika.

Det var naturligvis også Evander, der satte åbningsmålet i scene, og det var Joel Andersson der leverede oplægget til Onyedika.

Nigerianerens afslutning var ikke den hårdeste, men den tog et højt opspring på den bløde bane og røg over Patrik Carlgrens udstrakte hånd til 1-0.

Målfejringen var et halvkikset kraftspring.

Føringen gav FC Midtjylland fuld kontrol på opgøret, hvor Randers FC kun truede over venstrekanten med Jakob Ankersen uden det for alvor blev farligt.

Det blev det til gengæld ofte for FC Midtjylland, der atter profiterede af Evander og Onyedika til 2-0.

Nigerianeren tog et dybt løb og snød Nicolai Brock Madsen ved baglinjen inden han udnyttede en dobbelt fejl af Oliver Bundgaard og Patrik Carlgren til at score nærmest fra baglinjen.

En kæmpefejl af kronjydernes defensiv og Thomas Thomasberg måtte gå til frustreret til pause efter en halvleg, hvor meget lidt fungerede.

Kronjyderne fik imidlertid en livline i starten af anden halvleg, da Stephen Odey blev spillet helt fri efter et formidabelt angreb. Tæt under mål havde RFC-angriberen let ved at reducere.

Ethvert håb om Randers FC -point blev dog udslettet kort efter, da Evander gjorde det til 3-1.

Og dermed smækkede FC Midtjylland døren for spændingen i en kamp, der havde fortjent langt mere end de 6182 tilskuere.