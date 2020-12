Reserverne lynede: De sidste ti minutter var de sjoveste

ODENSE (Ekstra Bladet): Tak for et drama, hvilken fynsk og islandsk finish!

OB maste og regerede, men havde nok engang noget så umådeligt svært ved at sætte afslutninger inden for rammen.

Det var i de første 80 minutter. Men så kom der islandsk saga-sus og fynsk speed på banen i en slutning, hvor samtlige angribere fra Ådalen vist var på banen samtidig for at hente nordjydernes 1-0 føring. Det lykkedes, da fynboerne i en heftig slutspurt fik banket to bolde i boksen og vandt 2-1 over AaB.

De stribede fans kan roligt hylde Hyllegaard for træfferen til 2-1, og unge Sveinn Aron Gudjohnsen viste – som sin far Eidur – at han kan hakke en kugle i kassen, når det er nødvendigt. Det var det i den grad. Issam Jebali spillede en sprælsk anden halvleg og fandt islændingen med en ren papegøje i højre siden af feltet, og islændingen satte dolken i byttet og sparkede iskoldt udligningen ind i det 79. minut.

I første halvleg havde Jakob Ahlmann sendt nordjyderne på sejrskurs, da han hamrede kuglen op i den nærmeste trekant kort før pausen.

Men Jakob Michelsen satsede hele butikken, og det gav pote, da unge Sveinn Aron Gudjohnsen smaskede udligningen ind og ’Speedy Gonzales’ fra Søhus spurtede fra alt og alle og scorede til 2-1 tre minutter før tid.

- De sidste ti minutter var de sjoveste, indrømmer en lattermild Mikkel Hyllegaard, der nær var blevet mast af jublende holdkammerater.

- Bolden dropper ned til Issam, han ser mit dybdeløb og lægger den fantastisk til rette lige foran mig. Helt perfekt! Jeg kan lige tage et træk og gøre, som jeg gjorde: Lægge den i kassen, siger en meget tilfreds Hyllegaard.

- Jeg har ikke fået så meget spilletid i denne sæson hidtil, så det er sindssygt rart at kunne gå ind og gøre det, jeg gjorde. Det var megafedt at score foran nogle tilskuere og holdkammerater, der krammer én. Det var en fantastisk følelse, og det er selvfølgelig også rart at vise, at jeg er varm og kan score.

- Det løser også lidt op for jeres jagt på top seks!

- Det betyder sindssygt meget. Først og fremmest går vi ud og viser, vi stadig kan spille fodbold. Det har VI vidste hele tiden, men der har været en masse, der tvivlede. Det er vigtigt, at vi viser os selv og kritikerne, at vi kan få hul på bylden. Det giver os endnu mere tro på det.

Sveinn Aron Gudjohnsen – søn af legenden Eidur Gudjohnsen – sørgede for udligningen lige efter, han var sendt på banen. Issam Jebali var igen assistkongen, der fandt den 23-årige lejesvend med en perfekt udadskruet aflevering.

- Jeg glæder mig vildt på hans vegne. Det er superfedt. Der er ikke nogen af os, der har fået sindssygt meget spilletid, så at vi så går ind og afgør kampen, det er da smukt. Vi connecter godt sammen, men det synes jeg egentlig at alle på holdet gør. Vi har det superfedt også uden for banen.

Formentlig lidt federe denne weekend end i et stykke tid op til…

