Retov: - Jeg ved, hvad jeg skal i næste sæson

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Han kan godt selv grine lidt af, at han har udviklet sig til verdensmester i anden halvlege…

Martin Retov red Brøndby-skuden i havn trods 0-2 og nede i sækken hjemme mod Randers. Nu skal de gule og blå ud at spille europæisk denne sommer, og det var ligesom det, der skulle til at tænde en fest på Vestegnen.

- Jo. Og fodbold varer jo 90 minutter. Det var sgu en rutsjebanetur igen i dag, og da vi er bagud 2-0, ligner det jo ikke, at vi vil vinde med 4-2. Men ved reduceringen kan man se, at da tænder det hele. Det er fantastisk at stå her efterfølgende.

Hvad gør det ved dig?

- Det gør mig stolt. Jeg er simpelt hen så glad, og jeg har også lige sagt, at det her er et af mine stolteste øjeblikke. Jeg har været spiller og prøvet en del, men lige nu er jeg leder for et hold på 40 personer, der står inde bagved. Det er en fantastisk oplevelse.

Hvad betyder Europa for dig?

- Jamen, det er jo selvforståelsen i sådan en klub. Vi er jo en stor klub i Danmark, det ved vi jo, vi har mange fans, vi har mange, der følger os, og det at kunne præsentere Europa for dem og for os selv, det er fantastisk. Sådan skal det være hver gang, og det har vi virkelig kæmpet med i år. Vi har haft kniven for struben mange gange, og næsten hver gang har vi leveret.

Hvordan fejrer Martin Retov det her?

- Jeg tror, jeg vil tage en øl med teamet derinde, for jeg har haft gode hjælpere omkring mig, og jeg synes, vi har holdt den optimistiske linje, når vi har oplevet nederlag og set-backs. Jeg synes, vi fortjener det.

Er du blevet klogere på din egen fremtid nu?

- Det er jeg, ja.

Hvad kan du sige om den?

- Jamen, den må du lige vente lidt med.

Hvordan har det været at gå i uvished?

- Jamen, jeg har ikke haft noget problem med det. Som jeg hele tiden pointerer over for andre mennesker, så er det vigtigt, man lever i nuet og ikke spekulerer så meget over, hvad der skal ske i overmorgen. Det har jeg prøvet at gøre hver eneste dag: At gøre mit bedste, og det synes jeg er lykkedes ganske udmærket.

Skal du ud at skaffe en flyttevogn?

- Nej, det tror jeg ikke.

Martin Retov betonede forleden efter sejren i Odense, at han ikke nødvendigvis skal være cheftræner i sit næste job. Det oplagte bud er selvfølgelig, at han fortsætter som assistent i Brøndby.

