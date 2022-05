Revser medierne: - Det bliver gjort sort-hvidt

Rasmus Falk er en af FCK’s bærende kræfter, og midtbanespilleren savner mere forståelse fra medierne, som han mener er for hurtige til at dømme klubben

Da en af FC Københavns største profiler skulle sætte ord på betydningen af søndagens mesterskabsgivende 2-0-sejr over Randers, havde han noget på hjerte, der ikke kun var glæde og eufori.

30-årige Rasmus Falk havde brug for at rose københavnernes teenagere. Spillere, der både før og mod slutningen af mesterskabsspillet er steppet op og har spillet en enorm rolle i pointhøsten.

- Jeg er så stolt af vores unge gutter på holdet. Isak (Johannesson, red.), Hákon (Haraldsson, red.), William (Bøving, red.) og Elias (Jelert, red.) har trukket et stort læs, og der hviler et stort pres på deres skuldre, når de spiller i FCK, fortalte Falk, hvorefter han revsede medierne.

- Nogle gange tænker jeg, at medierne giver små ting alt for meget betydning, og at de er med til at lægge et tryk, som ikke altid er berettiget.

- Kan du uddybe det?

- Jeg synes, at den måde, vi har svaret tilbage på i kampene, og den måde, vi har vist, at vi kan gøre tingene på en ny måde i FC København… det er fantastisk.

- Det hele bliver tit gjort så sort-hvidt. Kampen i Silkeborg var god, selvom vi taber. Kampen mod Brøndby var god, men fordi vi indkasserer til allersidst, så bliver det gjort til en forfærdelig kamp af os. Det er simpelthen ikke rigtigt, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Falk og Vavro viste deres glæde, da Grabara havde reddet et straffespark. Foto: Jens Dresling

Det sværeste mesterskab i FCK

Meget er sket i FC København, siden Ståle Solbakken forlod skibet.

Jess Thorup har taget over og kæmpet med at implementere en ny spillestil.

I indeværende sæson har de været tæt på at sætte mesterskabet over styr, pokalturneringen blev ikke en succes, og PSV blev endestationen i den europæiske Conference League.

Når man spiller i FCK, siger man ja til presset om at leve op til at være det bedste hold i Skandinavien, som Falk formulerer det.

Men når han skal se tilbage på sæsonen, gør han det med stolthed, og han erkender, at det aldrig har været mere udfordrende at blive dansk mester – selvom der matematisk stadig er en minimal chance for, at det kan glippe.

- Vi har så mange spillere, som aldrig har vundet et mesterskab før, og vi har spillet med folk, der nærmest stadig kunne gå i gymnasiet, hvis de ikke spillede professionel fodbold. Det er det, jeg er så stolt af med det her mesterskab, for det har klart været det hårdeste og sværeste, jeg har været med til at vinde.

FC Midtjylland møder mandag Silkeborg, og hvis ulvene vil holde liv i det spinkle håb, skal de vinde, men de skal også indhente 12 mål eller flere på FCK i de kommende to kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre de to første afsnit nedenfor