Riddersholm: Må holde vågent øje med Lucas

Søndag aften tager SønderjyskE hjemme i Haderslev imod AaB.

SønderjyskE's cheftræner, Glen Riddersholm, forventer igen en tæt kamp, efter det omvendte opgør tidligere på sæsonen sluttede 1-1.

- Jeg forventer to dygtige hold, der vil forsøge at kreere spillet med bolden. To hold, der står godt til hinanden. Den første kamp spillede vi 1-1. En lige kamp, hvor der er hård kamp om pointene, fordi Superligaen er meget tæt, siger Glen Riddersholm til SønderjyskE's hjemmeside.

Glen Riddersholm fremhæver ikke overraskende AaB's helt store kreatør.

- Det er først og fremmest et velorganiseret fodboldhold, som har en klar plan i de forskellige faser af spillet. Samtidig har de nogle individualister.

- Specielt Lucas Andersen, som vi selvfølgelig skal holde et vågent øje med. AaB med og uden Lucas Andersen er to vidt forskellige hold, siger Riddersholm.

De to holder ligger inden kampen side om side med AaB på ottendepladsen og SønderjyskE på niendepladsen med henholdsvis 19 og 18 point. Kampen skydes i gang søndag klokken 18.

