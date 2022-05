Riddersholm om 'gummiben': - Det fylder nul hos spillerne

- Hvis du taber de sidste fire kampe, kan du ikke kalde det andet end gummiben.

Sådan lød det spidst fra Ståle Solbakken, da han og Glen Riddersholm i december 2014 duellerede i et interview, men hverken dengang eller i dag giver den tidligere cheftræner for FC Midtjylland noget for snakken om 'gummiben', som han bestemt heller ikke tror påvirker i FC København.

Heller ikke selvom Bo Henriksen igen og igen forsøger at prikke til københavnerne.

- Det fylder ingenting, det bliver jeg nødt til at sige, lyder det over en telefonlinje fra Belgien fra Glen Riddersholm, der i dag er First Team Coach i KRC Genk.

- Fodbold er et mentalt spil. For kort tid siden var det FC Midtjylland, der var inde i en meget svær periode, og nu er det FC København, der har en meget svær periode.

- Så opstår der i medierne og i omgivelserne det her begreb ‘gummiben’, som er mere medieskabt, end det er det, som aktørerne selv føler og oplever, uddyber han.

Glen Riddersholm har i Superligaen stået i spidsen for FC Midtjylland, AGF og senest SønderjyskE. Med FCM vandt han i 2015 mesterskabet. Foto: Jens Dresling

Man griner ad det i FCK

Man skal være blind på begge øjne for ikke at kunne se, at FC København har haft en hård måned, og finder vi de psykologiske briller frem, så har FC Midtjylland alt at vinde og FC København alt at tabe i kampen om titlen i Superligaen.

- Der er en markant forskel på at være FC Midtjylland og FC København, fordi det ydre pres, der er på FC København, er langt større end det, der er på FC Midtjylland, slår Riddersholm først og fremmest fast.

- Men det, der tynger mest, er det pres, spillerne i FC København lægger på sig selv.

- De kan godt se, at for kort tid siden var de ni point foran, nu er de et point foran, der er tre kampe tilbage, og nu har de Silkeborg, som de lige har tabt til.

- Det er sådan noget psykologi, der kan spille ind i løbet af kampen, lyder det forud for onsdagens opgør fra Riddersholm, der som cheftræner for FC Midtjylland i både 2014 og 2015 sloges mod FC København om det danske mesterskab.

En kamp, der forgik både på og uden for grønsværen.

- Jeg stod selv i en periode i 2013/14-sæsonen, hvor vi også kiggede på de ting, som jeg her italesætter, og der kom begrebet ‘gummiben’ også op. Det var Ståle, der bragte det på banen, og det var jo et mindgame.

- Oplever du, at Bo Henriksen med sin retorik kommer ind under huden på FCK i den her periode?

- Nej, det oplever jeg slet ikke.

- Jeg brugte ikke et sekund på det, da Ståle prikkede til mig. Jeg skulle kun forholde mig til det, når journalister spurgte til det, lyder det fra Riddersholm, der heller ikke på nogen måde tror, at det er noget, man ligger vågen om natten over i FCK nu.

- Bo Henriksens ord er sådan noget, man griner ad i FC København. Det er ikke noget, der på noget niveau lægger et eneste gram pres på FC København.

- De eneste, han (Bo Henriksen, red.) leverer til, er alle dem, der synes, det er fedt, og så afføder det en masse artikler, som aktørerne så skal forholde sig til.

- Men i forhold til hverdag og kernen ude på 10'eren, der fylder det nul, slår Riddersholm fast.

Han oplevede ikke, at retorikken dengang påvirkede hans spillere, og han oplever heller ikke, at de hvidklædte spillere i København påvirkes af det i dag.

- For eksempel Nicolai Boilesen har håndteret det til UG, hver gang han har skullet forholde sig til emnet. Det viser for mig bare det overskud, der trods den svære periode stadig er i FCK, lyder det fra træneren i det belgiske.

Nicolai Boilesen er en af de spillere, der har været ude at lægge snakken om 'gummiben' ned. Foto: Ernst van Norde

Egen tvivl er værste fjende

Det sagt, er det svært, når man i slutningen af en sæson rammer en dårlig periode.

Især den tvivl, der gennem FC Københavns seneste kampe kan være opstået hos spillerne, kan blive dem en udfordring i de sidste afgørende kampe, forklarer Riddersholm.

- Tvivlen sidder altid på den ene skulder, og så sidder optimismen på den anden, og de to er en mental kamp i kampen, når den bliver fløjtet op.

- Hvis man rammer stolpen tre gange, og man føler, at ‘hold da op, hvor er vi uheldige’, og Silkeborg så lige pludselig scorer, så er det jo, at der opstår nogle af de her psykologiske ting, som, selvom man har arbejdet med det, og selvom man har forberedt sig på det, er ufattelig svære at kontrollere.

- Og det er jo noget, der sker på alle hold. Vi så i sidste uge Manchester City smide en Champions League-finale, og det er jo på grund af det psykologiske, der opstår i kampen.

- Jeg tror ikke, at FC København tvivler. Men tvivl kan være en modstander i kampen, lyder det fra Riddersholm.